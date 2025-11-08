Miguel ‘Piojo’ Herrera se encargó de que Carín León cumpliera con esta tradición: vea lo que pasó

Carín León recibió una camiseta de Costa Rica previo a su concierto, obsequiada por Miguel 'Piojo Herrera'.

Miguel Piojo Herrera, técnico de la Selección Nacional de fútbol, fue el encargado de darle la bienvenida al cantante Carín León a Costa Rica, previo a su concierto celebrado el viernes 7 de noviembre.

El DT, también de nacionalidad mexicana, cumplió con un infaltable cada vez que un artista azteca visita el país: entregarle la camiseta de La Sele.

Herrera la obsequió una caja al cantante y le explicó que podría ponerse la camisa, que lleva en su espalda el nombre “Carin” y el número 10, durante el concierto.

Además, el exfutbolista pidió a los fotógrafos del lugar que les tomaran una fotografía para plasmar el recuerdo junto a su paisano.

Después de intercambiar algunas palabras, el artista agradeció el gesto y estrenó el uniforme de La Sele. Horas más tarde, en su concierto, se colocó la camiseta e hizo al público tico gritar de emoción, en medio de sus rancheras y pasos de baile.

Ambos mexicanos cuentan con fervientes seguidores costarricenses. Carín León lo demostró con un llenazo en el INS Estadio, con cerca de 30.000 personas coreando sus canciones, mientras que el Piojo Herrera mantiene ilusionados a los ticos con el pase rumbo al Mundial.

LEA MÁS: El jugador que sorprendió a Miguel ‘Piojo’ Herrera se le planta a Celso: ¿Volverá a ser titular?