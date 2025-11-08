Viva

Miguel ‘Piojo’ Herrera se encargó de que Carín León cumpliera con esta tradición: vea lo que pasó

El artista mexicano se presentó en concierto en Costa Rica y el seleccionador nacional fue parte importante de ello

Por Fiorella Montoya
07/11/2025, San José, Estadio Nacional, Concierto de Carin Leon.
Carín León recibió una camiseta de Costa Rica previo a su concierto, obsequiada por Miguel 'Piojo Herrera'. (Jose Cordero)







