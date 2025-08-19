Miguel Bosé confirma concierto en Costa Rica

Miguel Bosé iniciará su gira 'Importante Tour' 2026 en Chile. Su concierto en Costa Rica será en abril.

Miguel Bosé confirmó este martes 19 de agosto su próximo concierto en Costa Rica, el cual forma parte de su gira Importante Tour 2026.

La presentación del artista está programada para el 25 de abril de 2026, aunque el lugar del show aún no fue revelado.

LEA MÁS: Miguel Bosé cuenta las experiencias más extrañas de su carrera profesional

La gira por Latinoamérica dará inicio el 25 de febrero en Chile y continuará en Perú y Ecuador, donde el artista se presentará el 4 y 7 de marzo, respectivamente. Después de estas fechas, el siguiente concierto será en Costa Rica.

Aunque hasta ahora esas son las únicas actuaciones confirmadas del Tour, el intérprete de Morir de Amor adelantó que próximamente dará a conocer más fechas de su gira.

El afiche con que Miguel Bosé confirmó algunas de las fechas de su 'Importante Tour 2026'. (Instagram/Tomada de redes sociales)

Trayectoria imparable

El cantautor, de 69 años, quien además posee las nacionalidades colombiana, italiana y española, inició su carrera musical en 1977 con el lanzamiento de su primer álbum, Linda, que rápidamente le otorgó fama internacional, especialmente en España y otros países europeos.

A lo largo de las décadas, Bosé continuó cosechando éxitos con producciones discográficas como Bandido (1985), con la que imprimió un giro más maduro y experimental a su música, consolidando su prestigio en la industria hispanohablante. En total, ha lanzado veinte álbumes de estudio y vendido más de 60 millones de copias.

Además, ha colaborado con reconocidos artistas internacionales como Shakira, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Rauw Alejandro y Laura Pausini, lo que refleja su versatilidad musical.

LEA MÁS: Miguel Bosé revela por qué al principio de su carrera no habló de su orientación sexual