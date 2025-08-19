Viva

Miguel Bosé confirma concierto en Costa Rica

El país recibirá al artista como parte de su gira ‘Importante Tour 2026′

Por Fátima Jiménez
Miguel Bosé
Miguel Bosé iniciará su gira 'Importante Tour' 2026 en Chile. Su concierto en Costa Rica será en abril.







