Miguel Bosé cuenta las experiencias más extrañas de su carrera profesional

Desde hace varios años, el cantante y actor español Miguel Bosé comenzó a compartir secretos de su vida como anécdotas simpáticas.

Recientemente durante su participación en el programa de televisión español El musical de tu vida, Bosé relató una experiencia surrealista que tuvo en el pasado.

El cantante español Miguel Bosé anunció que está trabajando en un musical teatral, un disco y una gira programados para el 2024. Esa noticia la adelantó durante la presentación en Madrid de su serie Bosé.

El artista, que también posee la nacionalidad panameña, colombiana e italiana, encadenó proyectos que incluyen un documental, una serie y ahora un musical, un disco y una gira, después de “muchos años en los que no se sabía de mí y que se sumaron a estos parones terribles en todas las profesiones”, explicó refiriéndose a la pandemia.

Miguel Bosé comenzó su fama con el éxito de la canción 'Linda' en 1977.

Sin entrar en detalles sobre sus proyectos, el cantante mencionó que está trabajando arduamente en la recuperación de su voz, con la ayuda de un foniatra, clases de canto y fisioterapia para su espalda, con el objetivo de grabar un disco en 2024 y dar inicio a una gira.

Durante su divertida participación en El musical de tu vida, Bosé compartió un recuerdo de cuando comenzaba su carrera pública en 1977 al presentar la canción Linda, la cual le catapultó a la fama. A partir de ese momento, la atención del público lo obligó a recluirse.

Una de las situaciones más surrealistas ocurrió en uno de los hoteles en los que se hospedaba el cantante. El presentador del programa, Carlos Sobera, quiso saber si las mujeres se colaban en los hoteles donde dormía. Bosé respondió entre risas: “Me las encontraba dentro de los armarios o en la cama del hotel. Una vez me encontré a una chica guapísima desnuda en la cama”, según informó el diario La Vanguardia.

En cuanto a su nueva serie, que se estrenó en 2022 se sabe que la historia se basa en el libro biográfico del artista. Bosé afirma que sin la colaboración de Macarena Rey (CEO del grupo de producción de televisión Shine Iberia) y guionistas como Boris Izaguirre, Ángeles González Sinde e Isabel Vázquez, la serie no habría sido posible.

“No la hubiera hecho con otra persona que no fuera Macarena; más allá de la amistad, tenemos mucha complicidad; pasamos cosas muy bellas y muy feas juntos”, señaló Bosé.

Miguel Bosé estrenó su serie 'Bosé' en 2022.

Para Bosé, ella y su equipo representaban seriedad y compromiso, lo que les brindaba una protección contra caer en el sensacionalismo y la frivolidad al contar la historia de forma natural y sin herir ni mentir.

Bosé asegura que ni su familia ni sus amigos le cuestionan compartir pasajes de su vida: “Eso en mi familia no pasa y con mis amigos tampoco. Me dicen si les gustó o no y ya”.

“Todo lo que está es cierto”, subrayó (la historia y los personajes), aunque recordó que se trata de una ficción que busca realzar lo hermoso y dar más intensidad a las partes más duras.

El artista revela que con el tiempo se dio cuenta de que las cosas que antes parecían incontables o sagradas se pueden contar, lo que para él representa una liberación.

La historia comienza con la muerte de Luis Miguel Dominguín (padre de Miguel), momento en el que su hijo, trabajando en el extranjero, regresa para despedirse de su padre, lo que desencadena un viaje a través de los recuerdos de su vida.

El actor José Pastor da vida al joven Miguel Bosé, mientras que Iván Sánchez interpreta al hombre maduro. Bosé solo tiene palabras de elogio para ambos actores.

”Me enviaron una grabación de José cantando y no me di cuenta de que no era yo. Lo bordó. Hizo un trabajo actoral y como cantante brutal”, comentó.

De manera divertida, Bosé mencionó que cuando se enteró de que Iván Sánchez “iba a ser mi otro yo, dije: estoy jodido, es mucho más atractivo. Es un gran actor, nos conocemos y me tiene calado, resolvió muy bien su parte: un Bosé más oscuro, más endurecido”. La historia aborda sus orígenes, su complicada relación con sus padres, su vida sentimental y sus momentos más brillantes, pero también los más oscuros.

