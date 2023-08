Expareja de Miguel Bosé se pronuncia ante el asalto que vivieron sus hijos: ‘Espero que no tengan secuelas’

Nacho Palau, quien fuera pareja de Miguel Bosé, manifestó su profunda inquietud por las eventuales secuelas que puedan afectar a sus hijos a raíz del reciente asalto que tuvo lugar en su residencia en México.

Los hijos más jóvenes de Bosé y Palau, Ivo y Telmo, residen con el cantante español en México desde el año 2018.

“He hablado con Miguel y con mis hijos. Ha sido un gran susto, pero están todos bien”, destacó Palau.

Después de ser informado sobre el incidente, Nacho Palau se puso en contacto con Miguel Bosé, quien confirmó que tanto él como sus dos hijos están a salvo y sin lesiones.

Al igual que Bosé, Palau subrayó que lo más importante es que todas las personas involucradas en el incidente se encuentran fuera de peligro. Además, expresó su preocupación por las posibles repercusiones que este suceso pueda tener en el bienestar de sus hijos.

“Agradezco el interés, pero es cosa en la que no me quiero meter. Los nanos están bien. Miguel está bien y ya está. No tengo más que decir. Espero que no tengan secuelas”, declaró en una breve conversación con la periodista española Isabel Rábago.

¿Qué pasó en la casa de Miguel Bosé? Copiado!

El pasado viernes 18 de agosto, 10 individuos irrumpieron en la casa de Miguel Bosé, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. La casa se encuentra en uno de los lugares con mayor seguridad en la Ciudad de México.

Según informó Daniel Bisogno, presentador de Ventaneando, los agentes de seguridad del complejo residencial en el que residen Bosé y sus hijos, portan metralletas mientras llevan a cabo la vigilancia en la zona.

Es por esto que no es de extrañar que el cantante español haya señalado en un comunicado que el asalto parecía haber sido planeado con gran meticulosidad.

Palau se enteró del asalto a través de los medios de comunicación. “No sabía nada de lo ocurrido. Me enteré por la prensa”.

Nacho Palau y Miguel Bosé son padres de cuatro niños: Ivo, Telmo, Diego y Tadeo. Cabe destacar que Ivo y Telmo fueron concebidos a través de un proceso de gestación subrogada, llevando los genes de Miguel Bosé. Mientras que Diego y Tadeo, cuyo padre biológico es Palau, viven con él en España.

