Miguel Bosé revela por qué al principio de su carrera no habló de su orientación sexual

El cantante español Miguel Bosé reveló recientemente las razones que lo llevaron a mantener en secreto su orientación sexual al inicio de su carrera.

Miguel, de 67 años, concedió una entrevista a la revista española Shangay, en la cual abordó las interrogantes sobre el motivo que lo llevó a demorar en aclarar sus preferencias sexuales.

Según lo manifestado por el artista, optó por guardar silencio al respecto porque consideraba innecesario confirmar algo que ya era de conocimiento público.

“Mucha gente especulaba, pensaba o quería que fuera del colectivo, que hablara, que me expresara, que me declarara y, primero, yo no estaba a gusto, digamos, en un primer momento”, expresó el artista.

El cantante explicó que sentía que la gente podía percibir su orientación sexual sin necesidad de que él la mencionara. Consideraba que mantener ese misterio contribuyó a fortalecer su imagen pública y a beneficiar a la comunidad. Argumentaba que, en aquel tiempo, declarar abiertamente la orientación sexual podía ser visto como algo vulgar, y él mismo pensaba que no era necesario hacerlo.

Es importante destacar que en una entrevista previa en el programa de televisión El hormiguero, Miguel Bosé confesó que evitaba abordar este tema debido a la recomendación de una discográfica y a la presión social.

Además, indicó que en su residencia no se encontraba con dichas dificultades, sin embargo, en la empresa discográfica le recomendaban evitar tratar el asunto. En ese período en España, aún no se podían abordar abiertamente esos temas. Era una situación sumamente complicada. Cada viernes, al salir, siempre se encontraba inmerso en situaciones incómodas, ya sea de una forma u otra.

A pesar de las críticas, el cantante mantuvo una relación de 26 años con el escultor valenciano Nacho Palau, aunque se separaron en 2017.

“Al final tenía que mentir. Viví mucho de espaldas a mí mismo, pero me decían que tenía que fingir. Era horrible, pero bueno, eso también enseña”, añadió en El Hormiguero.

Durante la entrevista con Shangay, el cantante habló sobre su vida en México y la importancia de sus hijos, resaltando que son su prioridad. Mencionó que están bien adaptados, estudiando y disfrutando de su vida social. Aunque está satisfecho con su situación actual, dejó abierta la posibilidad de reconsiderarla cuando sus hijos terminen sus estudios.

Miguel Bosé es un artista de gran renombre en el ámbito hispano, con una extensa trayectoria musical que incluye éxitos como Amante bandido, Morir de amor, Aire soy, Morena mía, entre otras canciones.

El intérprete y actor cuenta con dos hijos naturales y dos concebidos mediante el recurso de la gestación subrogada. Sus hijos responden a los nombres de Diego, nacido en 2010; Tadeo, llegado en 2011; así como los gemelos Ivo y Telmo, quienes nacieron en el 2016.

