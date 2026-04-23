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Melissa Durán recibió un regalo especial... ¡de Shakira!: vea de qué se trata

La periodista y presentadora de ‘Noticias Repretel’ se mostró muy emocionada con el detalle, ya que confesó que es fan de la colombiana

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Por Jessica Rojas Ch.
Melissa Durán Shakira
El regalo que le envió Shakira a Melissa Durán le llegó hasta su casa. (Captura/Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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