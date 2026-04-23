Melissa Durán recibió un regalo especial... ¡de Shakira!: vea de qué se trata

El regalo que le envió Shakira a Melissa Durán le llegó hasta su casa.

La periodista Melissa Durán contó muy emocionada en sus redes sociales que recibió un regalo muy especial y que, nada más y nada menos, se lo envió Shakira.

La comunicadora, presentadora de Noticias Repretel, narró que al llegar a su casa le informaron los oficiales de seguridad que había recibido un paquete; sin embargo, no se imaginó qué era hasta que llegó a su hogar para verlo.

Se trata de un paquete promocional de la canción Algo tú, que la estrella colombiana estrenó junto a su coterráneo Beéle y cuyo video oficial se lanzó hace pocos días.

El regalo es una caja que contenía un mensaje personalizado, así como una figura de una micro de color, popularmente conocida como colectivo, un medio de transporte icónico de Barranquilla, la tierra que vio nacer a Shakira y que además es parte fundamental de la estética del video.

“Esperamos que hayas disfrutado de nuestro nuevo video. Es muy especial para nosotros, ya que lo grabamos en nuestra tierra, Barranquilla, y queremos compartir contigo un pedacito de lo que la hace tan especial. Shakira y Beéle”, leyó Durán en el mensaje que recibió.

La periodista le agradeció a la disquera Sony Music, empresa que estuvo detrás de la entrega del presente. Además, confesó que es fan de la música de la colombiana.