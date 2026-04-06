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Melissa Durán por fin pudo cumplir uno de los grandes sueños de su hija: esto fue lo que pasó

La comunicadora mostró en redes sociales la alegría de su hija Amanda

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Por Jessica Rojas Ch.
Melissa Durán
Melissa Durán, rostro de 'Noticias Repretel', vivió un cambio en su horario de trabajo que le permitirá compartir más con su hija por las mañanas. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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