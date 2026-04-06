Melissa Durán por fin pudo cumplir uno de los grandes sueños de su hija: esto fue lo que pasó

Melissa Durán, rostro de 'Noticias Repretel', vivió un cambio en su horario de trabajo que le permitirá compartir más con su hija por las mañanas.

La periodista Melissa Durán, de Noticias Repretel, fue una de las trabajadoras de Canal 6 cuya rutina cambió tras las modificaciones que se hicieron en el programa. Ella pasó de presentar las ediciones matutina y meridiana a ser el rostro del mediodía y, además, de la estelar por las noches. Este giro en su rutina provocó que su vida también cambiara y, en medio de todo, hay una persona muy feliz por lo que está sucediendo.

La pequeña Amanda, hija de la comunicadora, no cabe de la felicidad porque ahora su mamá podrá llevarla a la escuela por las mañanas. Cuando se anunciaron los cambios en Repretel, la niña había comentado en un video que publicó Melissa que estaba muy emocionada porque, al igual que muchos de sus compañeritos, ella iría a la escuela acompañada por su madre.

En ese momento, la niña explicó que, por los horarios de trabajo de su mamá, su papá era quien se encargaba de llevarla a la escuela, pero que ahora habrá más oportunidad de disfrutar de esa compañía. Ese momento llegó este lunes 6 de abril, a su regreso a clases después del descanso de Semana Santa.

Este domingo por la noche, Melissa y Amanda les contaron a los seguidores de la periodista la gran emoción que tenían las dos por viajar juntas a la escuela este lunes.

Como era de esperarse, Melissa registró el momento con su hija en una foto que también publicó en su perfil. “Algún día ella podría preguntarme: ‘¿Mamá, sacrificaste tus sueños por mí?’ y yo le responderé: ‘No, los fui a buscar contigo a mi lado’”, escribió Durán en la fotografía, en la cual se ve muy sonriente con la pequeña.