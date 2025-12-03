Melissa Durán, de Repretel, predijo el número de la lotería en vivo: esto fue lo que pasó

La periodista de Noticias Repretel, Melissa Durán, sorprendió a muchos tras acertar el número ganador de los chances del martes 2 de diciembre, justo después de mencionarlo en la edición del noticiero del mediodía.

Durante la transmisión, mientras realizaban un pase de una nota sobre la lotería, Durán comentó a una compañera: “El 39 es el que va a salir, vaya busquelo para que vea”. Horas más tarde, efectivamente, el número ganador de los chances fue el 39, correspondiente a la serie 218 y con un premio de 80 millones de colones por emisión.

En sus redes sociales, la periodista reaccionó con humor a su acierto. Explicó que mencionó ese número porque es la edad que está por cumplir y escribió entre risas: “Háganme un Sinpe y les digo cuál sale para el Gordo Navideño”, acompañando la publicación con varios emojis.

Irónicamente, Durán confesó que, a pesar de haber predicho el número, no lo compró. Sus seguidores aprovecharon la coincidencia para bromear en los comentarios, pidiéndole que revelara los números ganadores de las próximas fechas.