Melissa Durán da su tajante opinión sobre el fenómeno de farmear el aura: esto dijo la presentadora

La tendencia viral farmear aura también llamó la atención de la periodista Melissa Durán.

La periodista Melissa Durán expresó su opinión sobre la tendencia viral de farmear el aura y se refirió específicamente a los jóvenes que están realizando ‘batallas’, tanto en redes sociales como en persona.

La comunicadora publicó en su Instagram un mensaje con su posición sobre la tendencia, la cua tiene la atención de miles de personas en el mundo.

“Una generación queriendo obtener atención y, como adultos, los ‘basureamos’ en redes sociales”, fueron las primeras palabras de Durán en su mensaje.

Después se cuestionó: “Entonces, ¿quiénes sí están haciendo daño?“.

La periodista no se quedó ahí y comentó que “todo pasa y esto también pasará”, haciendo referencia a modas y tendencias virales. Luego agregó: “Como los hicimos sentir, eso se quedará. Después nos preguntamos: “¿Por qué?’”

Farmear aura: La nueva tendencia en Costa Rica

Durán afirmó que esta es una reflexión personal y que no todos tienen que estar de acuerdo con su posición.

Su publicación generó conversación en Instagram por parte de varios seguidores que expresaron lo que pensaban al respecto.

“Tiene razón, pero tampoco justificar las incoherencias”, “Debemos estar felices de que no están haciendo daño ni usando drogas o peleándose”, “El problema es que se les dio demasiada atención”, “Todo va relacionado con la educación que les den en la casa” y “Ellos están en un rato libre haciendo algo que les divierte y no dañan a nadie”, fueron algunos de los mensajes en el posteo.