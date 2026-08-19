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Melissa Durán da su tajante opinión sobre el fenómeno de farmear el aura: esto dijo la presentadora

La comunicadora generó discusión en redes sociales con lo que manifestó

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Por Jessica Rojas Ch.
Melissa Durán Farmear aura
La tendencia viral farmear aura también llamó la atención de la periodista Melissa Durán. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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