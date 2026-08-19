Farmear aura, ¿qué significa? Aquí se lo explicamos

Farmear aura se ha relacionado en redes sociales e Internet con el personaje Agamenón de la película 'La Odisea'.

Una nueva tendencia viral inunda las redes sociales, especialmente las de los jóvenes. Muchachos que hacen movimientos extraños, aparentemente sin sentido para el ojo común, y un público que los rodea y los aplaude. Si ya lo vio, sabe que hablamos de farmear aura, pero ¿qué es?

Entre poses, expresiones y pases de baile, los videos han llamado la atención de miles en el mundo que, asombrados, se han dado cuenta de que lo que hacen los jóvenes es una especie de batalla frente a frente.

Detrás de esta particular competencia que conquistó a la Generación Z (con edades entre los 14 y 29 años), la idea es bastante sencilla: ganar puntos imaginarios demostrando carisma, seguridad o presencia frente a los demás.

Farmear aura: La nueva tendencia en Costa Rica

Las batallas ya salieron de las pantallas y poco a poco han ido ganando adeptos que las llevan a la vida real; un ejemplo de esto es un encuentro que se hizo entre estudiantes de la Universidad de Costa Rica y cuyo video también se hizo viral.

¿Qué es farmear aura?

La expresión combina dos conceptos que vienen del lenguaje de Internet.

Farmear deriva del término en inglés farming, utilizado originalmente en videojuegos para describir las acciones repetitivas de determinadas actividades para conseguir puntos o experiencia.

En el caso de aura, en este sentido no se refiere a un concepto espiritual, sino a que en las redes sociales se usa para hablar de presencia, actitud, carisma o la seguridad que proyecta una persona.

En una batalla de farmear aura, los oponentes se enfrentan con movimientos, bailes y poses para demostrar su actitud y ganar puntos imaginarios. (Creada con IA)

Entonces, farmear aura significa hacer algo (bailes, poses o expresiones) que aumente la percepción de seguridad o de “tener estilo”.

Los puntos que gana cada participante los da el público o, en dado caso, un jurado en el lugar de la batalla. Obviamente, son puntos imaginarios. Se pueden ganar o perder, según la actitud y la acción.

En las batallas no existen reglas; cada participante recurre a su ingenio para ganarse a la audiencia. La gracia está, precisamente, en la exageración: cuanto más segura, inesperada o reconocible sea la actuación, más puntos acumula el participante.

El origen de farmear aura

No hay un origen específico del reto farmear aura; sin embargo, se sabe que el fenómeno tomó popularidad al circular como un meme en TikTok, que posteriormente evolucionó a las batallas.

Uno de los gestos más reconocibles es el Six seven, que surgió de la canción Doot Doot, del rapero Filadelfia Skrilla, y que se viralizó gracias a un niño que hizo el movimiento (el de las manos hacia arriba y hacia abajo).

Las batallas presenciales nacieron en Brasil, donde se realizó un torneo en São Paulo que reunió a más de 200 personas. Los videos del encuentro superaron los tres millones de reproducciones. Esa edición la ganó un niño de 12 años que recibió como premio $50.

De acuerdo con Infobae, la tendencia ha ganado fuerza especialmente en países como Brasil, Argentina y Bolivia.

En México también ya se han dado competencias de farmear aura.

Recientemente, los fanáticos del cine han relacionado farmear aura con el personaje Agamenón de la película La Odisea. En memes se retrata al rey mitológico como un maestro absoluto de la presencia imponente, la elegancia fría y el dominio de cualquier escena sin necesidad de hablar.