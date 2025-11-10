Puro Deporte

Conozca qué es el ‘6-7′, la frase de moda entre los adolescentes que popularizó un jugador de baloncesto

El ‘6-7′ es el término de moda, especialmente entre las personas de 15 años o menos. Aquí explicamos su misterioso origen.

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El jugador de baloncesto estadounidense Taylen Kinney está detrás del famoso "seis-siete" que se puso de moda en memes y conversaciones de jóvenes.
El jugador de baloncesto estadounidense Taylen Kinney está detrás del famoso "seis-siete" que se puso de moda en memes y conversaciones de jóvenes. (Instagram Taylen Kinney/Instagram Taylen Kinney)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
6-7Frases de modaMemes de modaCultura popularGeneración Alfa
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.