Conozca qué es el ‘6-7′, la frase de moda entre los adolescentes que popularizó un jugador de baloncesto

El jugador de baloncesto estadounidense Taylen Kinney está detrás del famoso "seis-siete" que se puso de moda en memes y conversaciones de jóvenes.

Seguramente habrá escuchado la frase, y en boca de un adolescente de 15 años o menos: repetir los números “6-7” se puso de moda y aquí le decimos por qué.

Es uno de esos fenómenos que se viralizan y van pasando de país a país. Comenzó en Estados Unidos y ya se empezó a propagar por otras partes del continente (por supuesto Latinoamérica) y del resto del mundo.

Como posible origen del término, se sospecha de una canción del rapero Skrilla, llamada Doot Doot 6 7. El video está disponible en YouTube y lo puede ver a continuación:

Pero en realildad el misterio no se aclara ahí. La pieza que faltaba llegó gracias al jugador de baloncesto colegial Taylen Kinney, quien subió un video a sus redes en el que se refería a un café que se compró en un restaurante usando las palabras “seis y siete”, como a manera de ranking, cuando uno califica algo de uno a diez.

El joven deportista acompañó el “6-7” con un gesto de las manos hacia arriba y abajo que también significa “más o menos”. Fue tan simple como eso.

A los algoritmos de redes sociales les gustó, los adolescentes de la generación Alfa (nacidos después del 2010) empezaron a compartirlo y utilizarlo, y mejor todavía: pronto se dieron cuenta de que era una manera de “confundir” y hasta sacar de quicio a algunos adultos. Razón de sobra para seguirlo usando.

@kentuckysportsradio Jasper Johnson explained to KSR how the "6-7" meme went from a fun video with Tay Kinney to one of the biggest social media trends going around. ➡️ https://www.on3.com/teams/kentucky-wildcats/news/jasper-johnson-explains-origin-viral-6-7-meme/ ♬ original sound - KSR

Incluso, la controvertida serie South Park hizo una referencia en uno de sus capítulos más recientes, lo cual terminó de consolidar la frase dentro de la cultura popular.

Mientras tanto, Tylen -de solo 17 años- trata de seguir su carrera de baloncesto en busca del profesionalismo; la próxima temporada jugará en el equipo Jaykawks de la Universidad de Kansas, con la mira de largo plazo puesta en la NBA. Solo que por ahora, donde quiera que vaya, las demás personas le repiten y repiten los mismos dos números.

El famoso “6-7” está navegando en la cresta de la ola pero pronto desaparecerá, tal y como ocurre con estas frases y memes que se hacen virales. Para que luego llegue alguna otra, a lo mejor todavía más desconcertante.