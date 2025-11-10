La producción en vivo falló, pero el gol siempre quedó: vea la última gran anotación de Mauricio ‘Chunche’ Montero

Alineación de lujo en Mira quién baila de Canal 7: Édgar Silva, Ítalo Marenco, Claudio Jara, Roger Flores, Mauricio El Chunche Montero y Lucía Jiménez.

Por un error en la producción, el último gran gol de Mauricio El Chunche Montero no se pudo ver en vivo por Canal 7. Afortunadamente, otras personas registraron el momento para la posteridad.

El Chunche fue uno de los “bailarines” invitados a la novena Gala de Mira quién baila en Teletica, donde los participantes habituales llevaron a otros famosos de nuestro país.

El presentador de televisión Ítalo Mareno eligió nada menos que a tres leyendas de Italia 90: El Capitano Roger Flores, el delantero Claudio Jara y el omnipresente Chunche.

Al inicio de la presentación, Ítalo y Montero hicieron algunos toques con la cabeza (junto a la coreógrafa Lucía Jiménez), mientras en el set aparecía una portería con todo y guardameta.

En el instante cumbre, Marenco le hizo un pase al Chunche para que se luciera con un golazo que iba destinado a ser un clásico instantáneo. Pero en ese momento, la cámara se quedó “pegada” enfocando otra parte del set, uno de esos pequeños errores de una transmisión en vivo. Y entonces los televidentes se perdieron la esperada anotación.

Afortunadamente, un espectador grabó desde la “gradería” el histórico gol.

Coreografía, gol y asistencia de Ítalo Marenco y Chunche Montero en Mira Quién Baila

La producción también enmendó el fallo y puso el gol en sus redes sociales desde otro ángulo.

El gol del Chunche que no se vio en la transmisión de Mira Quién Baila

Ahí quedó para la posteridad este emotivo momento, que remite al glorioso verano italiano de 1990.

A quienes no convenció mucho el gol y la coreografía fue a los jueces, que finalmente nominaron a Ítalo Marenco, como uno de los posibles eliminados para la próxima gala. La otra nominación fue para la fisioterapeuta Katherine Campbell.