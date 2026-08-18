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¿Cómo surgieron las ‘batallas de aura’ en la UCR? Uno de los participantes que se viralizó lo explica

La tendencia reunió a cientos de estudiantes y se extendió en redes sociales

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Por Fátima Jiménez
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John Var relató en redes sociales cómo surgieron las 'batallas de aura' en el pretil de la Universidad de Costa Rica. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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