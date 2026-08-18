¿Cómo surgieron las ‘batallas de aura’ en la UCR? Uno de los participantes que se viralizó lo explica

John Var relató en redes sociales cómo surgieron las 'batallas de aura' en el pretil de la Universidad de Costa Rica.

La palabra “aura” se ha convertido en una de las más repetidas en redes sociales durante las últimas horas. La Nación explicó previamente en qué consiste esta tendencia, pero ahora uno de los jóvenes que se viralizó relató cómo surgieron las llamadas “batallas de aura” en el pretil de la Universidad de Costa Rica (UCR).

John Var, como se identifica en redes sociales, contó que todo comenzó cuando una persona desconocida compartió en un grupo de estudiantes de la UCR una invitación para realizar una batalla de aura.

“Nosotros fuimos a ver, el plan era solo ver, no queríamos participar; sin embargo, nadie empezaba, entonces dije: ‘Me toca a mí empezar’”, explicó.

Según su relato, comenzó a realizar movimientos asociados con la tendencia, entre ellos el six-seven. Poco después, otro joven se sumó a la dinámica.

“La gente comenzó a reunirse y comenzamos a farmear auras (hacer movimientos) y llegaron como 300 personas”, explicó John, quien se considera el primer campeón de aura en Costa Rica.

El joven compartió su explicación en un video publicado en sus redes sociales, el cual también se viralizó. En los comentarios, varias figuras del entretenimiento nacional se unieron a la tendencia.

El expresentador Choché Romano escribió: “¿Puedes aurear por mí?”. Por su parte, el influencer Julián Valverde comentó: “¿Cuál movimiento es más peligroso? Quiero empezar en esta disciplina”.

La tendencia de las “batallas de aura” ha ganado visibilidad en redes sociales, donde los participantes realizan movimientos frente a un público que reacciona y elige a sus favoritos.