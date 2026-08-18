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¿Qué es una batalla de aura? Aquí le explicamos la nueva tendencia viral

En los últimos días, Internet está lleno de videos de jóvenes reunidos bailando, haciendo poses y gestos: de esto se trata

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Por Jessica Rojas Ch.
Farmear el aura
En una batalla de farmear el aura, los oponentes se enfrentan con movimientos, bailes y poses para demostrar su actitud y ganar puntos imaginarios. (Creada con IA)







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Farmear el aura
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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