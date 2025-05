‘May the 4th be with you’: Estas son las 5 mejores series de ‘Star Wars’ en Disney+

Desde que la frase “Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana” apareció en las pantallas de los cines en 1977, Star Wars no ha dejado de evolucionar. Con el correr del tiempo, la saga ha explorado nuevas rutas para expandir su universo, en especial a través de las producciones en Disney+.

En honor al diálogo “May the force be with you”, convertido en consigna cada 4 de mayo, le presentamos un recorrido por las cinco series mejor calificadas según el sitio especializado Rotten Tomatoes, cuya escala conocida como el Tomatómetro refleja el porcentaje de críticas favorables o desfavorables emitidas por profesionales del sector.

Andor

Con 97% de aprobación en su segunda temporada y 96% en la primera, Andor es la serie mejor valorada del universo galáctico en Disney+.

La historia transcurre cinco años antes de los acontecimientos de Rogue One y sigue a Cassian Andor, un espía rebelde en los años formativos de la Alianza Rebelde. La narrativa retrata su transformación de ladrón a revolucionario, hasta convertirse en un agente clave contra el Imperio Galáctico.

Según el consenso crítico, la producción “enciende un fuego de rebelión que calienta la pantalla”, al aportar seriedad y convicción a la franquicia.

La segunda temporada de ‘Andor’ fue estrenada el 25 de abril de 2025. (Disney/Disney)

Visions

Nueve cortometrajes de anime, realizados por varios estudios japoneses, conforman la primera temporada de Visions, serie calificada con 96% en el Tomatómetro.

“Maravillosamente animada y tremendamente creativa, Visions es una colección ecléctica, pero totalmente disfrutable, de historias de Star Wars que dan nueva vida a la galaxia“, reseñaron los críticos.

'Star Wars: Visions' es la segunda serie de 'Star Wars' en Disney+ mejor calificada en Rotten Tomatoes. (Disney/Disney)

The Mandalorian

Din Djarin, un solitario cazarrecompensas, protagoniza The Mandalorian. La historia transcurre un lustro después de la caída del Imperio, cuando, en medio de una misión, Djarin recibe la orden de capturar a Grogu –conocido popularmente como Baby Yoda–, pero decide protegerlo en lugar de entregarlo a las fuerzas imperiales.

La crítica celebró sus secuencias cargadas de acción, otorgándole 93% de aprobación en sus primeras dos temporadas, y 84% en la tercera. La serie también explora el universo de los mandalorianos: sus códigos, tradiciones y creencias.

Baby Yoda en 'The Mandalorian', serie de Disney+. (Disney+)

Skeleton Crew

Con un 92% en el Tomatómetro, Skeleton Crew fue descrita por los especialistas como “una aventura de capa y espada que evoca la maravilla infantil y mantiene una sencillez refrescante”.

Esta propuesta sigue a cuatro niños que, tras un descubrimiento en su planeta natal, se extravían en la galaxia y emprenden un viaje en busca del camino de regreso. En su travesía, se topan con personajes enigmáticos como Jod Na Nawood, entre otros rostros del cosmos estelar.

La serie 'Star Wars: Skeleton Crew' se estrenó en Disney+ el 2 de diciembre de 2024. (IMDb)

Ahsoka

La quinta serie mejor valorada en Rotten Tomatoes es Ahsoka, con 86% de aprobación. Ambientada tras la caída del Imperio y en paralelo a los eventos de The Mandalorian, la producción sigue los pasos de Ahsoka Tano, antigua padawan de Anakin Skywalker, en su búsqueda del Gran Almirante Thrawn.

“Elevada por la sólida actuación de Rosario Dawson en el papel principal y una historia sólida que equilibra elementos nuevos y antiguos de la saga Star Wars, Ahsoka es una película imprescindible para los fanáticos de la franquicia” apuntó la crítica especializada.

