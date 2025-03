Murió actor de Star Wars, quien interpretó a uno de los villanos más icónicos de la saga

El actor Clive Revill, conocido por su participación en la saga de Star Wars falleció el pasado 11 de marzo a los 94 años; según confirmó su hija Kate al medio The Hollywood Reporter. Revill fue la voz de Emperador Palpatine, también conocido como Darth Sidious.

Según las informaciones, el nonagenario artista murió en una residencia de cuidados paliativos en Sherman Oaks, California, donde batallaba contra la demencia senil.

La noticia impactó a los seguidores de la franquicia de George Lucas, pues su personaje es uno de los villanos más icónicos de la saga. En la saga, Sidious tiene sus propios planes para dominar la galaxia. Asimismo, es quien manipula al parlamento para ser elegido canciller supremo y acumular más poderes con la justificación de necesitar contener una guerra civil. Es el maligno maestro de Darth Vader.

LEA MÁS: Murió James Earl Jones, la voz de Darth Vader y Mufasa, a los 93 años

Clive Revill, el contador que se convirtió en actor

Clive Revill nació en Nueva Zelanda, se graduó como contador en su juventud; pero con el tiempo descubrió que su verdadera vocación era la actuación. Así fue que empezó a trabajar en teatro, precisamente en varias obras de Broadway, hasta que, finalmente, continuó su trayectoria en cine y televisión.

Según contó en una entrevista de 2017, como dudaba de su capacidad para lograr sus sueños, una maestra lo ayudó a ganar confianza en sí mismo. “Has de ir dentro de ti mismo y encontrar la verdad dentro de ti, y si la encuentras, nunca, nunca, nunca la pierdas”, recordó.

Clive Revill también se destacó en el teatro. En la foto, que data de 1963, interpreta a Fagin en la obra de Broadway 'Oliver!'. (Wikie/Wikimedia Commons)

Tras haberse destacado en la película A Fine Madness (1966), bajo la dirección de Irvin Kershner -que después cumplió el mismo rol en Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca-, el actor logró captar la atención del director y le propuso trabajar con él para la segunda película de la famosa saga.

“Había hecho una película para Irvin Kershner llamada A Fine Madness, y un día me llamó y me dijo: ‘Quiero que vengas a leer algo’. Así que fui al estudio de grabación, donde me mostró algunos clips y me dijo: ‘Léelo y dale un toque de emoción’. Así que leí el material y el resultado es que desde entonces recibo muchos correos de los fanáticos”, comentó en los años 2000, durante una entrevista con la revista Insider.

LEA MÁS: David Prowse, Darth Vader en ‘Star Wars’, murió de coronavirus

En aquella entrega, Revill le dio solo la voz al personaje, mientras que quien lo interpretó físicamente fue la actriz Marjorie Eaton. Sin embargo, cuando la película fue relanzada como parte de las Ediciones Especiales en 1997, Revill fue reemplazado Ian McDiarmid.

Pero no solo prestó su voz para Palpatine, sino para otros personajes del mismo universo, como el líder de la Alianza Rebelde, el General Dodonna, en el videojuego de LucasArts, Star Wars: X-Wing, y en Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter.

Entre los doblajes que participó también se encuentra el de Alfred Pennyworth en Batman: The Animated Series (1992). Otros de los títulos en los que destacó son La horca depende de la gramática (1991), Drácula: Dead and Loving It (1995), Crimen y castigo (2002) y La reina de España (2016).