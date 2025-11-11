Maureen Salguero pasó un gran susto: su papá fue trasladado de emergencia al hospital

Maureen Salguero mantiene una relación muy cercana con su padre, don Daniel, y suele compartir en redes sociales los momentos especiales que viven juntos.

La locutora y presentadora de televisión, Maureen Salguero, se llevó un “susto” con su papá, pues el lunes 10 de noviembre don Daniel se descompensó, por lo que fue llevado de emergencia a un centro médico.

“Mi amor quedó en observación, mañana los actualizo, gracias a todos por sus mensajes”, escribió la “Tía”, en sus historias de Instagram.

En declaraciones a La Teja, Salguero explicó que los médicos están realizando varios estudios porque los síntomas de su padre se asociaron con un posible infarto.

“Él tiene una historia médica porque se infartó antes, y aquí estoy yo, pegadita a él a ver qué nos dicen (...). A veces se me olvida que papi tiene 89 años; papi es tan completo, pero es casi esperable que le pasen cositas”, dijo la figura de televisión.

Salguero agregó que a su papá le realizaron un TAC, un electrocardiograma y exámenes de tórax, y todos salieron bien. Y que están a la espera de los resultados de las pruebas de sangre para tener un panorama más claro.

La relación entre Salguero y su padre es muy estrecha, en sus redes sociales la Tía suele compartir momentos especiales junto a él y también chineos que él le hace. Contó que un día antes del incidente disfrutaron una reunión familiar por la graduación de una sobrina.