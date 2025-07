Maureen Salguero recordó su época como taxista a los 25 años: vea cómo lucía y su razón para dejarlo

Maureen Salguero sorprendió a sus seguidores al recordar que, durante su juventud, trabajó como taxista. La presentadora compartió el hallazgo en sus redes sociales, acompañado por un recuerdo personal que causó ternura.

“Esta chiquilla efectivamente sacó código de taxista hace toda la vida y me lo acabo de encontrar... bueno, en realidad, mi hija lo encontró, para los que no me creen”, dijo Salguero en una historia de Instagram. La publicación mostró una fotografía suya junto a la placa que la identificaba como conductora.

Maureen Salguero ha sido conocida por los costarricenses como 'la tía' en diversas transmisiones televisivas. (Alonso Tenorio)

La revelación generó curiosidad, ya que muchos desconocían esa etapa en la vida de la presentadora. En una segunda historia, Salguero brindó más contexto sobre la experiencia.

“En esa fotito tenía 25 años. Recuerdo que estaba embarazada de mi hija mayor. Recuerdo, por cierto, que dejé de manejar taxi porque ya la pancita me pegaba en el volante”, comentó. Luego añadió: “Esa hija, Ari, ya tiene 30 años. O sea…”.

La conductora no precisó cuánto tiempo trabajó como taxista.

Maureen Salguero es reconocida por su amplia trayectoria en medios de comunicación. Su presencia en televisión y radio ha sido constante, por lo que se ha ganado el cariño del público costarricense.