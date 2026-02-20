Maricruz Leiva revela delicada condición genética que podría poner en riesgo su vida (video)

La periodista Maricruz Leiva se mostró preocupada al enfrentarse a un nuevo y muy grave problema de salud, el cual sería hereditario.

Después de superar un doloroso momento de salud en su vida, cuando gran parte de su espalda y abdomen resultaron con graves quemaduras tras someterse a un procedimiento estético, la periodista Maricruz Leiva anunció que enfrenta un nuevo traspié médico que la tiene preocupada.​

La periodista contó que se sometió a varios exámenes médicos especiales y que los resultados arrojaron que padece dislipidemia severa genética o hipercolesterolemia familiar, un trastorno hereditario. La web de Mayo Clinic explicó la condición de esta manera: “La hipercolesterolemia familiar afecta la forma en que el cuerpo procesa el colesterol. Como resultado, las personas tienen un mayor riesgo de tener enfermedades cardíacas y un mayor riesgo de tener ataques cardíacos a una temprana edad”.​

“Me pegué la lotería. Es muy extraño”, manifestó.​

Leiva agregó que un doctor, primo suyo, que la está ayudando, le comentó que es muy extraño ver los altos niveles de colesterol y triglicéridos que ella tiene. El médico le afirmó que una condición así la ve en personas con alto grado de obesidad, por ejemplo, en hombres que pesan más de 400 libras.​

Maricruz explicó que está en consulta con una especialista. Además, contó que ella es una persona que cuida de su alimentación (no consume carbohidratos ni azúcares) y que hace ejercicios de manera constante. “La doctora me dijo: ‘Maricruz, usted puede no comer y siempre va a tener eso, porque lo que tiene es un desorden genético’”.​

La periodista Maricruz Leiva enfrenta una preocupante condición de salud

La recomendación de la médica es que busque una nutricionista especialista en problemas de colesterol.​

“¿Por qué les digo todo esto? Porque qué importante es hacernos exámenes e ir hasta el final de las cosas para ver qué es lo que está pasando”, aseveró.​

La periodista consultó con varios expertos que le confirmaron que su condición genética necesita tratamientos para evitar mayores complicaciones, como un infarto o un derrame.​

“Pidiéndole a Dios que me traiga sanidad, pero igual hago mi parte cuidándome y es lo que les digo a ustedes también: hagan su parte, cuídense, háganse exámenes. Vigilen su dieta y traten siempre de comer lo más natural posible”, finalizó la comunicadora.