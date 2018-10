-El día de la marcha mi dolor competía con el escándalo y la charanga que se tenían afuera: cimarronas, tumbacocos, altavoces. Por cada grito o “bomba” que lanzaban yo me quedaba sin aliento, el dolor me llegaba a lo más profundo de mi ser. Cada grito me atornillaba la espalda o el abdomen. Para ese momento lo único que le pedía a Dios era que se callaran. Me preguntaba si yo siendo una adulta me costaba manejar todo ese escándalo, qué estaría pensando uno de los niños internados a la par mía en el hospital de niños?. Y no señores...la huelga no da para tanto. No da para tanto sufrimiento y dolor.