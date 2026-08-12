Maricruz Leiva le entregó a sus hijos ‘su herencia’ en España

La periodista Maricruz Leiva ha vivido momentos muy complicados en su recuperación tras una mala praxis en un procedimiento estético.

Después de haber recibido una mala noticia con respecto a su salud, la periodista costarricense Maricruz Leiva vivió este 12 de agosto un momento único en su vida, el cual compartió junto a su esposo e hijos.

Hace unos días, Leiva reveló que un diagnóstico médico le indicó que no es candidata para aplicarle un procedimiento de bloqueo de nervios en su búsqueda de recuperación, luego de una mala praxis en una cirugía estética que la tuvo al borde de la muerte.

Sin embargo, esta información, lejos de desanimarla, la motivó todavía más para disfrutar al máximo un viaje que había planeado con su familia desde hace dos años, cuyo objetivo principal era presenciar el eclipse total de sol, el cual ocurrió este miércoles en España.

Leiva contó en redes sociales lo emotivo que resultó el viaje y la experiencia de presenciar este fenómeno de la naturaleza; no obstante, todo tuvo un significado todavía mayor para la comunicadora.

Según explicó, desde muy pequeña ella y sus hermanas eran fieles aficionadas a la lectura, costumbre que su padre motivó. En esa pasión por los libros, Maricruz aprendió sobre los eclipses y quedó fascinada; entonces pidió mucho a Dios por poder ver uno en su vida.

Eso lo logró cuando en 1991 Costa Rica vivió la experiencia con el eclipse total, sucedido el 11 de julio de ese año. La experiencia la maravilló, entonces se prometió a sí misma que sus hijos vivieran lo mismo que ella; así que hace dos años, cuando se enteró de que en España se podría ver uno igual, no dudó en hacer planes, reservaciones y un itinerario de viaje que cumplió con su familia.

Esta experiencia, dijo, es la herencia que ella les dejó a sus hijos Eric y Marie Claire. “Les dije a mis hijos que los iba a traer a ver el eclipse total (...). Les di como herencia, como regalo, esto. Hay cosas que valen más que un algo material, que el dinero o una casa o un carro. Les di la experiencia”, afirmó Leiva.

Agregó que sus hijos lloraron y que no sabían cómo reaccionar después de ver el eclipse. “Yo de verdad le doy la honra y la gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque yo pude ver un eclipse total de sol y ahora mis hijos lo pudieron ver. Es muy conmovedor”, concluyó la comunicadora.