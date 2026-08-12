Viva

Maricruz Leiva le entregó a sus hijos ‘su herencia’ en España

Este miércoles 12 de agosto, en tierras europeas, la periodista vivió un emotivo momento que no olvidará nunca

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
La periodista Maricruz Leiva ha vivido momentos muy complicados en su recuperación tras una mala praxis en un procedimiento estético. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Maricruz Leiva
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.