“Entonces al mal tiempo buena cara. No me queda de otra que sonreír, yo no me voy a echar a morir porque esa no soy yo. Maricruz Leiva no se echa morir, ni se pone a llorar, es todo lo contrario, yo misma me echo porras y le digo a Dios ‘vos sabrás por qué me pusiste este aguijón y por qué lo tengo ahí, aquí estoy yo con mucha fe y esperanza y con mucha paz en mi corazón’”, resalta.