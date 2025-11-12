Maribel Guardia muestra curiosa colección que heredó de su hijo Julián Figueroa

Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, falleció en abril de 2023 por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

La actriz y presentadora de televisión costarricense Maribel Guardia compartió con sus seguidores una singular colección que heredó de su hijo, Julián Figueroa, fallecido en abril de 2023.

Se trata de una colección de espadas, un objeto por el que Julián mostró gran fascinación desde pequeño. Según relató la artista, cuando su hijo era niño tenía una espadita de juguete y solía llorar cada vez que se la quitaban para ir al kínder.

La pasión de Julián por las espadas se afianzó cuando Marco, esposo de Guardia, le trajo dos piezas de Toledo, España.

“Hizo una gran colección de espadas. No están todas, porque muchas las he regalado y otras se las robaron”, explicó la actriz mientras mostraba las piezas que pertenecieron a su hijo y que hoy adornan las paredes de su casa.

La colección combina modelos antiguos con otros más modernos. Guardia adelantó que las llevará a su nueva casa, donde planea colocarlas en la habitación que había sido pensada para Julián.

Junto a las espadas, la artista también conserva fotografías de su hijo. “Qué guapo mi chiquito. No es por nada, pero qué guapo y varonil era”, comentó conmovida.

En el video, publicado en sus redes sociales, Guardia también mostró el trampolín en el que Julián solía pasar tiempo con su hijo, el pequeño José Julián.

“Tenemos muchas historias aquí (...). Julián le dedicaba muchísimo tiempo, era muy amoroso con su hijo, lo amaba con toda su alma. Era el gran amor de su vida, por eso sé que es un ángel que siempre lo acompañará”, expresó emocionada.

En sus redes sociales, la actriz suele compartir aspectos curiosos de su vida cotidiana y de su hogar, relatos que en la mayoría de las ocasiones evocan recuerdos con su hijo.