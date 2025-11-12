Viva

Maribel Guardia muestra curiosa colección que heredó de su hijo Julián Figueroa

Conmovida, la artista costarricense contó cómo surgió en su hijo ess singular afición

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Maribel Guardia abrazando a su hijo Julián Figueroa
Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, falleció en abril de 2023 por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Maribel GuardiaJulián FigueroaJosé Julián Figueroa
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.