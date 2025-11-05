‘Debería dejar de pelear’: nuera de Maribel Guardia arremete contra artista costarricense

Maribel Guardia está en proceso legal con Imelda Garza, viuda de su hijo Julián Figueroa, por la impugnación del testamento de Julián.

Desde hace varias semanas se sabe que Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa —hijo de Maribel Guardia—, mantiene una batalla legal con su exsuegra por el testamento del fallecido artista.

Recientemente, en declaraciones a la prensa, Garza arremetió contra la actriz costarricense.

“Debería dejar de pelear y quedarse con sus cosas, construir algún lugar bonito donde esté en paz, no sé, hacer algo con todo ese dinero, porque vive trabajando esa mujer”, manifestó Garza.

La joven también habló sobre la relación entre su hijo, José Julián, y su abuela.

“La última palabra la va a tener el niño y luego el juez...”, dijo Imelda, sugiriendo que el pequeño no desea mantener contacto con Maribel.

Imelda Garza arremete contra Maribel Guardia

El polémico testamento: ¿de qué trata la disputa?

La muerte del cantante Julián Figueroa en 2023 no solo dejó tristeza en el mundo del espectáculo, sino también un complicado proceso sucesorio entre su viuda y su madre.

En el centro del conflicto está el testamento del intérprete, el cual ha sido impugnado y actualmente se encuentra bajo un proceso judicial intenso.

Tras el fallecimiento de Figueroa, apareció un documento que indica que el heredero universal es su hijo menor, José Julián. Según dicho testamento, la totalidad de la herencia —casas, propiedades y derechos de autor— quedaría a nombre del niño, bajo la administración de un albacea hasta que alcance la mayoría de edad.

Garza, madre del menor y viuda del cantante, fue excluida de la herencia, lo que la llevó a impugnar el documento.

La defensa de la mujer sostiene que la firma en el testamento no corresponde a la de Julián Figueroa y que el documento presenta irregularidades.

Según sus abogados, estas inconsistencias bastarían para solicitar la nulidad del testamento y exigir la sucesión legítima, conforme a las leyes mexicanas aplicables cuando no existe un testamento válido.

Además, la aparición tardía del documento ha incrementado las sospechas de falsificación.

De ser declarado nulo el documento, Garza busca que la herencia de Julián se reparta en partes iguales entre ella y su hijo.

En la práctica, esto reduciría a la mitad la porción que originalmente correspondía por completo a José Julián. Por esta razón, tanto Maribel Guardia como diversos medios han señalado que la impugnación de Imelda constituye una acción legal mediante la cual “le pelea la herencia a su propio hijo”.