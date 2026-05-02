Maribel Guardia felicita a su nieto con desgarrador mensaje: ‘Aunque no me veas, tu abuelita está contigo’

Maribel Guardia, actriz costarricense que reside en México, protagonizó una celebración cargada de emociones encontradas. El pasado 1.° de mayo recordó el cumpleaños de su hijo, José Julián, quien falleció en el 2023, y este sábado envió un sentido mensaje a su nieto, a quien no ve desde hace algunos meses.

“Mi querido José Julián hoy cumples 9 años. Aunque la vida nos tenga lejos, quiero que sepas que todos los días rezo por ti, te llevo en mi corazón y me llena de felicidad saber que hoy celebras un año más de vida”, escribió la artista en sus redes sociales. Además, añadió que su padre “desde el cielo está contigo, celebrándote y cuidándote”.

Maribel Guardia se mantiene aún a la distancia del pequeño, debido a que su exnuera, Imelda Garza Tuñón, mantiene la custodia, lo que ha impedido que la actriz pueda verlo personalmente.

“Te deseo todo lo más bonito del mundo: alegría, salud, sueños cumplidos y una vida llena de amor. Feliz cumpleaños, mi niño. Tu abuelita está siempre contigo, aunque no me veas; donde no lleguen mis manos ni mi voz, que Dios llegue primero para llenarte de amor y protección”, finalizó en su sentido mensaje.

Recientemente, Guardia también conmemoró el natalicio de su hijo, a quien le dedicó palabras de profundo afecto, preparando incluso un altar decorado con globos en su honor.