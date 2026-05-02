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Maribel Guardia felicita a su nieto con desgarrador mensaje: ‘Aunque no me veas, tu abuelita está contigo’

La actriz costarricense atraviesa un momento de sentimientos encontrados, pues la celebración de su nieto ocurre mientras se mantiene distanciada del pequeño

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Por Fiorella Montoya
Maribel Guardia
Maribel Guardia saludó a su nieto mediante un mensaje en sus redes sociales. (Instagram)







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Maribel GuardiaJosé Julián Figueroa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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