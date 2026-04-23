¿Dividir las cenizas de Julián? La nueva polémica que enfrenta a Maribel Guardia con Imelda Garza

Maribel Guardia e Imelda Garza mantenían una buena relación antes de que falleciera Julián Figueroa, hijo de la artista costarricense.

Una nueva polémica se suma al enfrentamiento entre la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia e Imelda Garza, viuda de Julián Figueroa, hijo de la tica. Ahora el centro de la discusión son las cenizas del artista, quien falleció en abril del 2023, a los 27 años.

La urna con las cenizas de Figueroa la tiene su madre, quien afirmó a medios mexicanos que las depositará en un nicho ubicado en una iglesia cercana; incluso comentó, según la revista ¡Hola!, que ya está hecha una lápida con el nombre de su hijo, pero que hasta el momento no ha tenido las fuerzas para llevarlas a ese lugar.

Sin embargo, en horas recientes, Garza se manifestó al respecto y afirmó que ni ella ni José Julián, el hijo que tuvo fruto de su matrimonio con el cantante, tienen ningún recuerdo, y agregó que, legalmente, las cenizas de su esposo le pertenecen a ella y al pequeño.

Aunque afirmó que no tiene interés en “pelear” por las cenizas de su marido, sí le gustaría que se dividan para que el niño tenga un recuerdo de su padre.

Julián Figueroa, hijo de la artista costarricense Maribel Guardia y el cantante mexicano Joan Sebastian. (Archivo)

De acuerdo con ¡Hola!, Maribel se manifestó sobre esta idea: “Papá está en los recuerdos que le dejó, en el amor que sembró en él. Pero claro, cuando él esté más grande, tendrá un lugar adonde ir a visitarlo. Eso está ya en mi testamento”, expresó.

Maribel e Imelda se han enfrentado desde que falleció Julián, tanto por el cuidado y crianza del niño como por una pugna por el testamento del artista.