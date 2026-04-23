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¿Dividir las cenizas de Julián? La nueva polémica que enfrenta a Maribel Guardia con Imelda Garza

La urna con las cenizas del joven que falleció en el 2023 la tiene la actriz costarricense, pero su viuda afirma que le corresponde a ella conservarla

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Por Jessica Rojas Ch.
Maribel Guardia con Imelda Garza Tuñón, la madre de su nieto José Julián Figueroa.
Maribel Guardia e Imelda Garza mantenían una buena relación antes de que falleciera Julián Figueroa, hijo de la artista costarricense. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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