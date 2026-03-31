Maribel Guardia toma una determinación sobre su cuerpo aunque le aconsejan echar atrás: ‘Ya decidí’

Maribel Guardia, reconocida actriz costarricense radicada en México, dio a conocer una importante decisión sobre su cuerpo, pese a que algunas personas le han aconsejado no hacerlo.
“Como mi niño va a cumplir tres años de estar con Dios, quiero hacerme un tatuaje”, reveló la tica. Su deseo es tener un recuerdo en honor a su hijo Julián Figueroa, quien murió tras sufrir un infarto.
Guardia mostró un retrato que tiene de su hijo y dio a conocer una curiosidad que ella ahora desea llevar en su piel. “En la mano tiene una herida, pero tiene forma de palomita. Entonces es el Espíritu Santo y yo me lo quería tatuar aquí en el dedo”, explicó.
La actriz agregó que consultó a un tatuador y la idea de hacérselo en el dedo no era tan buena.
“No sé si hacérmelo en esta parte de aquí (el antebrazo), poner dos alitas y poner el nombre de Julián”, explicó.
Comentó que esa es la duda que tiene, puesto que ya decidió que efectivamente se haría su tatuaje. “Ya decidí, porque hay gente que me dice: ‘No te tatúes’, pero yo quiero”, dijo.
La presentadora constantemente comparte recuerdos de su hijo, a quien evoca con gran cariño.