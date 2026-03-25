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Figura costarricense entrevistó a Maribel Guardia y un momento marcó todo: ‘Sin peleas en cámara, por favor’

Modelo nacional grabó la entrevista y la publicó en sus redes sociales dando a conocer datos que pocos sabían sobre su carrera. Vea el momento

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Por Fiorella Montoya
Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México.
Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México, participó con Karina Ramos en una divertida conversación. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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