Figura costarricense entrevistó a Maribel Guardia y un momento marcó todo: ‘Sin peleas en cámara, por favor’

La modelo costarricense Karina Ramos vivió uno de los momentos más icónicos de su vida al entrevistar a la actriz Maribel Guardia.

“Hubo drama, reencuentro, risas, inspo y mucho amor en tan solo una entrevista cortita. Ya cumplí mi promesa y fue simplemente espectacular ver a Maribel Guardia en vivo”, escribió la presentadora en sus redes sociales al compartir el video junto a su compatriota.

En la conversación, Ramos la presentó como “la reina de reinas de Costa Rica”, pues ambas ostentan el título de haber sido coronadas como la mujer más bella del país. Por su parte, Guardia hizo una confesión que pocos sabían sobre la modelo.

“Ella se vino a México por mi culpa”, afirmó la actriz. A lo que Karina agregó: “Ella es la responsable de que mi vida cambiara por completo”.

Recordaron que la costarricense, radicada en México desde hace mucho tiempo, le recomendó a Karina que se trasladara a ese país. Ramos tomó el consejo con seriedad por el peso de la voz de quien se lo dio y decidió seguirlo.

“Ya tiene tantos años fuera de Costa Rica construyendo una carrera que para nadie es un secreto que es espectacular. ¿Qué es algo que siempre lleva en el recuerdo como ‘esto marcó mi carrera, mi vida?’”, le consultó Ramos, utilizando el tratamiento de usted propio del uso culto en Costa Rica.

A lo que la actriz confesó: “Obviamente el concurso Miss Costa Rica, porque gracias a eso vine a este precioso país, a México. Al regresar, me hablaron de Televisa para darme una beca. Obvio, eso cambió mi vida, porque yo no tomé la iniciativa —como usted— de decir: ‘Me voy a conquistar allá, voy a ver’. No, a mí me trajeron; es el destino. Fue una suerte para mí”.

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando Karina le prometió que iría a verla en una de sus obras de teatro. Maribel le refutó diciendo: “¡Mentirosa!, estuve cuatro años en una obra de teatro y nunca se paró“.

Ramos entre risas le dijo: “Me estoy comprometiendo por favor, sin peleas en cámara”, mientras la querida actriz le respondió: “Se acabó nuestra amistad”; siempre con tono jocoso.

El video finalizó con palabras de admiración mutua entre ambas presentadoras, quienes desarrollan su carrera en México.