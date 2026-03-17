Costa Rica brilló en uno de los escenarios más importantes de la música internacional: vea lo que pasó

Maribel Guardia y Esteban Ramírez, vocalista de Percance, dejaron en alto la bandera de Costa Rica durante el concierto que presentaron en el festival Vive Latino, en México.

Este domingo 15 de marzo, el talento de Costa Rica brilló en uno de los escenarios más importantes de la música internacional. La banda Percance, liderada por el costarricense Esteban Ramírez, y su colega Maribel Guardia, cantaron con todas sus fuerzas en el afamado festival Vive Latino, que se desarrolló en México.

La agrupación de origen nacional logró no solo un hito en su carrera al subir a una de las tarimas más importantes del mundo, sino que, además, tuvo como invitada a una de las representantes más fuertes de nuestro arte en Latinoamérica.

Los costarricenses se lucieron en el escenario, que también recibió a otras grandes estrellas de la música como The Smashing Pumpkins, Los Fabulosos Cadillacs y Steve Aoki, entre otros.

Vea a continuación cómo fue el espectáculo de los artistas nacionales en México.

El público en el festival Vive Latino mostró mucho cariño en el concierto de Percance. Maribel Guardia fue invitada especial del show. (Facebook Vive Latino)

Percance se presentó en el escenario Amazon del festival Vive Latino, que se realizó este domingo 15 de marzo en México. (Facebook Vive Latino)