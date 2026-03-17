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Costa Rica brilló en uno de los escenarios más importantes de la música internacional: vea lo que pasó

Este domingo 15 de marzo, la agrupación Percance y Maribel Guardia cantaron con orgullo ante miles de personas en México

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Por Jessica Rojas Ch.
Percance Maribel Guardia Vive Latino
Maribel Guardia y Esteban Ramírez, vocalista de Percance, dejaron en alto la bandera de Costa Rica durante el concierto que presentaron en el festival Vive Latino, en México. (Facebook Vive Latino)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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