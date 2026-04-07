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Maribel Guardia muestra el resultado de una decisión que generó críticas

La actriz ignoró los comentarios y tomó una decisión permanente sobre su cuerpo

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Por Fiorella Montoya
Maribel Guardia, actriz y cantante costarricense radicada en México.
Maribel Guardia, reconocida actriz costarricense, sorprendió a sus seguidores al revelar una importante decisión personal sobre su cuerpo (Instagram)







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Maribel Guardia
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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