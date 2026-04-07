Maribel Guardia muestra el resultado de una decisión que generó críticas

Maribel Guardia, reconocida actriz costarricense, sorprendió a sus seguidores al revelar una importante decisión personal sobre su cuerpo

Maribel Guardia, reconocida actriz costarricense radicada en México, dio a conocer la consumación de una importante decisión que había tomado sobre su cuerpo, pese a que algunas personas le aconsejaron no hacerlo.

La artista se realizó un tatuaje en honor a su hijo Julián Figueroa, plasmando su mirada en la piel como un tributo emotivo tras cumplirse tres años de su fallecimiento por un infarto.

“Me iba a hacer unas alas y el nombre de Julián, pero me pareció más emotivo el ojo (de su hijo); más adelante me voy a hacer las alas”, dijo la actriz en un video publicado en sus redes sociales.

Afirmó que el hecho de tatuarse no es nuevo para ella, pues ya tiene algunos en diferentes partes de su cuerpo: uno en el pie, uno en la base de la columna vertebral y uno en el cuello.

El artista encargado de realizar el trabajo artistico fue Carlos Serrano Keir, quien anteriormente había tatuado a Julián Figueroa en vida y dio a conocer cómo fue el proceso de Maribel durante la sesión.

“Ni me dolió”, dijo la costarricense en el video, quie anteriormente había comentado que algunas personas no estaban de acuerdo con la decisión.

“Ya decidí, porque hay gente que me dice: ‘No te tatúes’, pero yo quiero”, manifestó en aquel momento la actriz, quien ahora lleva consigo el recuerdo de la mirada de su hijo.