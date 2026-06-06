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Mariale Acosta, nueva Miss Universo Costa Rica: ‘Me siento más inteligente de lo que soy bella’

A tan solo horas de haber sido coronada, la reina de belleza conversó en exclusiva con ‘La Nación’ sobre su familia, sus mejores cualidades y cómo se proyecta en el certamen internacional

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Por Fiorella Montoya
Mariale Acosta, Miss Universo Costa Rica 2026
María Alejandra Acosta ganó Miss Universo Costa Rica 2026 dos años después de quedar como virreina, consolidando una preparación que, según ella misma reconoció, la convirtió en una de las favoritas del certamen. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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