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Reinas, ovaciones y vestidos de impacto: así se vio en imágenes el Miss Universo Costa Rica

La gala reunió a destacadas reinas nacionales e internacionales que deslumbraron con sus atuendos y conquistaron al público presente

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Por Fiorella Montoya

El Miss Universo Costa Rica se convirtió en una auténtica vitrina de glamour, elegancia y belleza. La gala reunió a reinas de belleza, vestidos deslumbrantes, altos tacones y presentaciones musicales que complementaron una noche cargada de emociones.








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Miss Universo Costa Rica
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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