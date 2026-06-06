Reinas, ovaciones y vestidos de impacto: así se vio en imágenes el Miss Universo Costa Rica

El Miss Universo Costa Rica se convirtió en una auténtica vitrina de glamour, elegancia y belleza. La gala reunió a reinas de belleza, vestidos deslumbrantes, altos tacones y presentaciones musicales que complementaron una noche cargada de emociones.

Entre los asistentes destacaron figuras vinculadas a los certámenes de belleza, presentadores y seguidores de este tipo de eventos, quienes también aprovecharon la ocasión para lucir sus mejores atuendos.

Gran parte de la expectativa estuvo puesta en las invitadas internacionales. La actual Miss Universo, Fátima Bosch, acaparó la atención desde su llegada al desfilar con la corona universal y compartir con las concursantes y asistentes, a quienes elogió por sus elegantes vestuarios.

También brillaron las Miss Universo Victoria Kjaer y Sheynnis Palacios, quienes deslumbraron con sus atuendos y recibieron constantes muestras de cariño del público costarricense. Sus nombres fueron coreados y aplaudidos durante toda la velada, reflejo de la admiración que despiertan entre los aficionados a los certámenes de belleza.

Entre las figuras nacionales, las que más miradas atrajeron fueron Johanna Solano y Karina Ramos, dos de las exreinas más queridas del país, cuya presencia no pasó desapercibida en una noche marcada por el brillo y la elegancia.

Mahyla Roth entregó su corona con un vestido blanco con detalles en dorado. (Rafael Pacheco Granados)

Fátima Bosch ingresó al recinto con un vestido rojo, su corona y banda de Miss Universo. (Rafael Pacheco Granados)

Karina Ramos eligió un enterizo celeste. (Rafael Pacheco Granados)

Johana Solano bromeó con la posibilidad de ir a un Miss Universo de nuevo. (Rafael Pacheco Granados)

Viviana Muñoz desfiló junto a su hija. (Rafael Pacheco Granados)

Lina Luaces, Miss Universo Cuba 2025, se mostró feliz de estar en el país. (Rafael Pacheco Granados)