María González revela detalles de su estado de salud, a dos años de su diagnóstico de cáncer

La creadora de contenido, María González Roesch compartió a través de su canal de difusión en Instagram una breve actualización sobre su estado de salud, a dos años de haber sido diagnosticada con cáncer.

El espacio de información, titulado Facetas por la misma influencer, fue el lugar donde publicó una fotografía desde el hospital y un mensaje en el que reveló los resultados de sus controles médicos.

María González suma 351.000 seguidores en Instagram, donde comparte con frecuencia contenido de estilo de vida, viajes y moda. (Instagram)

“Les quería contar que estos días me he sentido con el corazón más liviano. Pues los resultados de los controles salieron bien… y no puedo explicar la gratitud que siento”, escribió María.

La actriz cerró el texto con un mensaje esperanzador, dirigiéndose a sus seguidores: “Te quiero recordar que si estás atravesando tu propia tormenta, te abrazo desde aquí”.

María González contó que del año aprendió muchas cosas.

María fue diagnosticada con cáncer en 2023, pero no fue hasta seis meses después que hizo pública su situación. Desde entonces, ha compartido en sus redes sociales algunas actualizaciones sobre su tratamiento y estado de salud.