María González habla de su batalla con el cáncer: ‘Ya pasé la parte más difícil’

La periodista y presentadora María González se sinceró una vez más sobre su batalla contra el cáncer.

La comunicadora ofreció una nueva actualización a sus seguidores en redes sociales sobre el proceso que atraviesa desde hace unos meses.

González compartió que ya ha superado la parte “más difícil”, refiriéndose a las sesiones de radioterapia y quimioterapia, así como a los tratamientos en el Hospital México.

María González afirma que ya empezó su proceso de recuperación, aunque sabe que será lento. (Instagram)

“Ahora que ya pasé esa recta final lo que viene es que el cuerpo se vuelva a recuperar. Este es un proceso que lleva tiempo, volver a ganar energía, a ganar peso; y es muy extraño porque hay días que uno se siente súperbien y de repente uno retrocede y empiezan unos males y efectos secundarios, y después te sentís bien. Entonces es como muy volátil”, afirmó.

María también habló de los efectos secundarios que ha experimentado hasta el momento. Según comentó, ha tenido algunos espasmos estomacales fuertes, pero asegura “son normales” y que pueden ocurrir producto de la radioterapia. La comunicadora cuenta que esto puede pasar “porque me hace falta movimiento y mucha hidratación, entonces ya tomé nota de eso”.

Además, la presentadora, conocida por ser uno de los rostros infantiles del extinto programa RG Elementos, detalló que ha experimentado inflamación en una vena.

“Estamos tratando como dos cuestiones que he sentido que se han manifestado en el cuerpo. Y les había hablado de la flebitis, que es normal en los procesos de quimio, que es la inflamación de las venas. Me hicieron un ultrasonido y por dicha el sistema de venas profundo, que es el más importante, salió bien, pero salió afectada una vena que se me había inflamado, pues tiene un trombo, entonces ya se hizo el ultrasonido y estoy con medicamento para que eso se vaya desinflamando y llegue a su estado normal”, explicó

González añadió que continúa aferrada a su fe.