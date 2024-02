María González retoma poco a poco el trabajo que tanto disfruta

María González Roesch retoma paulatinamente una de sus pasiones. Así lo mostró este 6 de febrero, cuando compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías y un video que demuestra que durante su tratamiento contra el cáncer tiene disposición de continuar trabajando y haciendo lo que “tanto ama”.

La periodista mostró varias fotos suyas de sus viajes por Europa, continente en el que visitó países como Francia, Italia y Países Bajos. Después de compartir esas memorables vivencias, María le contó a sus seguidores cuál es uno de sus principales anhelos, apenas se recupere del cáncer que se le diagnosticó a mediados del 2023.

“Ya vieron que una de las cosas que más me ilusiona apenas me recupere es el tema de volver a viajar, porque ustedes saben lo muchísmo que me gusta”, contó González, de 31 años.

Mientras continúa su lucha contra el cáncer, María González retoma su trabajo con esperanza y positivismo. (Instagram)

Posteriormente, la presentadora de Dancing with the Stars y panelista de Conexión Fútbol compartió un mensaje promocional relacionado con vuelos para ir a Europa, retomando con esto su trabajo en redes sociales, uno que la ha privilegiado, pues María es una de las figuras que más buscan diferentes marcas.

En el video, María luce cercana y sonriente hablándole a sus más de 348.000 seguidores.

Agradecida

En días recientes, María ha estado más activa en sus redes sociales. El 4 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día mundial contra el cáncer, la también administradora de negocios contó que había tocado “la campana de la victoria” al concluir sus 23 sesiones de radioterapia y las complementarias de quimioterapia. Además, dejó varias imágenes que representan su gratitud con quiénes la han acompañado en este proceso.

Tras terminar con el tratamiento contra el cáncer, González contó que iniciará un nuevo proceso en el hospital México.

Más cerca

Su canal de difusión Facetas se ha convertido en un medio en el que María conecta más de cerca con los 14.000 seguidoras que hasta ahora se han unido. Este 6 de febrero mostró “la faceta” a la que le llama “amor de madre”.

“La flebitis o inflamación de venas es normal después de algunas sesiones de quimio. Se llegan a irritar y puede ser un poquito doloroso. Mi mamá me puso miel y bolsitas calientes de té de manzanilla y me ayudó muchísimo”, contó María, en un mensaje en el que agregó una fotografía en la que mostró cómo la ayudó su madre.