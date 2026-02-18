María González da una importante noticia sobre su lucha contra el cáncer

María González es presentadora de televisión y creadora de contenido. Se le ha visto en las pantallas de Repretel y Teletica.

La presentadora de televisión María González vive uno de los días más significativos de su vida: este 17 de febrero celebra lo que ella misma llama “la graduación más importante” de su historia personal: el cierre de su tratamiento contra el cáncer.

En una emotiva publicación en Instagram, la comunicadora relató que, tras cinco quimioterapias, 23 radioterapias, cuatro procedimientos quirúrgicos y 36 inmunoterapias, llega al final de este duro capítulo “si Dios así lo permite”, como escribió.

González expresó un profundo agradecimiento por la oportunidad de superar la enfermedad y por poder convertir su experiencia en un mensaje de luz, esperanza, fe y fortaleza para quienes actualmente atraviesan el mismo camino.

En su texto, dedicó palabras especiales a su esposo Ale, a quien describe como incondicional, así como a su familia, amistades y al equipo médico que la acompañó durante todo el proceso.

La presentadora subrayó que “siempre vale la pena luchar” y recalcó su fe en Jesús, a quien reconoce como su compañía constante en cada proceso de la vida.

También reflexionó sobre cómo la enfermedad la transformó y la acercó a lo verdaderamente importante, calificando esta etapa como la graduación más dura, pero también la más reveladora.

González cerró su mensaje con un “gracias totales” y un abrazo virtual, dejando una poderosa lección de resiliencia y gratitud.