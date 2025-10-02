María González: así celebra su inmunoterapia #30 contra el cáncer

Desde que anunció su diagnóstico de cáncer, la presentadora María González se ha mantenido muy cercana a sus seguidores en redes sociales para contarles cómo va su salud.

Hace casi dos años que la presentadora María González reveló que fue diagnosticada con cáncer. Pero, desde entonces, la conductora y creadora de contenido no ha dejado de ser positiva ante la prueba que se le presentó en la vida.

Ahora, después de un largo recorrido, María sigue con su sonrisa característica, contándoles a sus seguidores en redes sociales cómo va su proceso para atacar la enfermedad.

Constantemente publica fotos, videos y mensajes motivadores que posiblemente le ayuden a muchas personas a levantarse todos los días con una actitud ganadora, como lo hace ella frente al cáncer.

Una de esas publicaciones la hizo este jueves 2 de octubre. María se tomó una fotografía en lo que parece una clínica donde recibe tratamiento. “Y llegué a la inmunoterapia #30. En estos casi dos años de tratamiento han pasado tantas cosas por mi cabeza... ¡Y cuánto he crecido!”, escribió.

En la imagen se le ve muy sonriente, con una muy buena actitud. “De verdad que Dios escribe recto en renglones torcidos. Hay que confiar en sus planes, siempre tienen propósitos divinos”, agregó en el post.

González, conocida por ser una de las presentadoras de RG Elementos y Dancing with the Stars de Teletica, participante de Conexión Fútbol de Repretel y una figura buscada por diferentes marcas para crear contenido, no ha dejado de luchar en estos años de enfermedad con procedimientos de quimioterapia y radioterapia.