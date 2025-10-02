Viva

María González: así celebra su inmunoterapia #30 contra el cáncer

La presentadora de televisión fue diagnosticada hace casi dos años con la enfermedad

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
María González
Desde que anunció su diagnóstico de cáncer, la presentadora María González se ha mantenido muy cercana a sus seguidores en redes sociales para contarles cómo va su salud. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.