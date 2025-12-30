Expresentadora de Teletica revela la conexión especial que vivió durante su tratamiento contra el cáncer

María González, expresentadora de Teletica y creadora de contenido, compartió su experiencia en redes sociales, donde publicó una serie de fotografías para despedir el año.

La expresentadora de Teletica, María González, compartió que ha desarrollado una conexión muy especial con el número 33, al que hoy vincula profundamente con el cáncer que padece desde hace dos años.

“Este año aprendí que el 33 no es solo un número. Es la edad de Cristo, asociada al amor llevado hasta el extremo, la entrega y la resurrección. Son las vértebras que sostienen nuestro cuerpo, y son también los 33 tratamientos que mi cuerpo y mi corazón han atravesado”, reveló González.

El emotivo mensaje lo compartió en sus redes sociales, acompañado de una serie de fotografías en las que aparece junto a sus seres queridos, sus mascotas y distintos momentos de sus tratamientos, reflejando tanto el dolor como la esperanza que han marcado este proceso.

“El 33 me recuerda que sostener también es un acto de amor. Que no todo lo que duele se rompe. Que hay estructuras invisibles que nos mantienen de pie incluso cuando estamos cansados. Este año no fue fácil. Pero fue profundamente transformador”, agregó, dejando ver la profunda reflexión que ha surgido de su lucha.

González explicó que hoy mira hacia atrás no desde la queja, sino desde la gratitud: hacia su cuerpo, que ha resistido; hacia la fe, que la ha sostenido; y hacia la vida, que le sigue dando oportunidades de renacer.

“Cierro este año entendiendo que el 33 no simboliza el final, sino la transformación que nace después de haberlo dado todo. Gracias, 33 por recordarme que sigo aquí. Y no podría ser así sin mi tribu de oro: Dios, la Virgencita, mi esposo, mis papás, mis suegros y muchas personas más”, añadió la expresentadora.

María también expresó un profundo agradecimiento hacia su “familia virtual”, como llama a sus seguidores en redes sociales, quienes constantemente le envían mensajes de apoyo, cariño y admiración.