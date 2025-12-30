Viva

Expresentadora de Teletica revela la conexión especial que vivió durante su tratamiento contra el cáncer

María González padece la difícil enfermedad desde hace dos años y la ha enfrentado con fe, esperanza y actitud positiva

Por Fátima Jiménez
María González Roesch, expresentadora de televisión y creadora de contenido digital.
María González, expresentadora de Teletica y creadora de contenido, compartió su experiencia en redes sociales, donde publicó una serie de fotografías para despedir el año. (Tomada de redes sociales )







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

