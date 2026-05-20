Marcel Hernández llama irrespetuoso a Mariano Torres y lanza controversial opinión sobre sí mismo: ‘Al que le molesta, que se rasque’

Marcel Hernández y Mariano Torres no se saludaron previo al partido de ida de la final del Torneo Nacional

Marcel Hernández dejó en claro que sus encontronazos con Mariano Torres exceden esa regla, tan mentada por los futbolistas, de que “todo se queda en la cancha” y hasta acusó al jugador argentino de haber cometido una falta de respeto.

Hernández se refirió a uno de los episodios más recientes, ocurrido el pasado sábado previo al partido en que el Herediano se coronó campeón del Torneo Nacional. Las cámaras captaron un momento que podía haber pasado desapercibido, pero que nadie ignoró dado el contexto.

Durante el saludo inicial, Torres, capitán de Saprissa, decidió no extenderle la mano a Keyner Brown ni a Marcel.

El delantero cubano repasó esta situación en el programa 120 minutos, donde estuvo de invitado este martes 19 de mayo. Al ser consultado por la escena y cuestionado sobre si fue él quien no saludó al morado, o viceversa, devolvió la pregunta y respondió contundentemente.

“¿(Torres) saludó al capitán mío (Brown)? ¿Eso no es una falta de respeto? Eso es una falta de respeto donde quiera que lo veamos”, aseguró.

Marcel Hernández habló sobre Mariano Torres

La conversación siguió luego de que el periodista Rodolfo Mora asegurara, entre risas, que Marcel se considera un mejor futbolista que Mariano.

Hernández no echó para atrás lo que, según Mora, ya le había confesado en otra ocasión. Para el artillero florense, él es el jugador más completo que hay en Costa Rica. ‘Al que le molesta, que se rasque’, expresó.

Más adelante, matizó que él reconoce a otros futbolistas de gran calidad que juegan o han pasado por el balompié tico, pero que esto no cambia su opinión.

“La humildad no evade la realidad. Que yo diga que soy el jugador más completo no significa que no sea humilde. Salgamos de aquí y me ven en el día a día cómo soy yo, cómo reconozco (a otros). Soy el primero que le pide la camiseta a otro jugador, que Mariano y Alex López son buenísimos”, comentó.