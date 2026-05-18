A Marcel Hernández no le bastan los récords ni los títulos y confiesa el reto que le falta cumplir con Herediano

El cubano Marcel Hernández celebró el título número 32 de Herediano, junto a su compañero Haxzel Quirós. Para el cubano fue su cuarto cetro en el país.

Pese a conquistar su cuarto título en el fútbol nacional, tres de ellos con el Club Sport Herediano, el delantero cubano Marcel Hernández confesó que no pudo cumplir con el reto personal que se había propuesto al iniciar el Torneo Clausura 2026.

Marcel, quien fue un jugador determinante en la campaña donde los rojiamarillos lograron su estrella número 32, volvió a demostrar su olfato goleador y su aporte al campeonato fue, sin duda, relevante; sin embargo, se quedó sin cumplir ese desafío que se planteó al arranque de la temporada.

En diferentes conferencias de prensa, el ariete cubano confesó tener la ambición de seguir haciendo historia en el fútbol costarricense, por lo que se había propuesto para el Clausura 2026 marcar una determinada cantidad de goles que, al final, pese a todos los galardones obtenidos, no pudo alcanzar.

“Esta temporada no pude marcar tres goles en un partido como yo quería. Con el Herediano no lo he logrado todavía y me lo había propuesto para esta temporada”, comentó Hernández.

El cubano, en cinco partidos, había anotado siete goles, incluyendo dobletes ante Alajuelense y Cartaginés, pero no consiguió su objetivo en la campaña.

“Es cierto que pude marcar dobletes, pero era más bonito un triplete con el Herediano”, añadió Hernández, quien con el Cartaginés le anotó un triplete al Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa, durante su paso por las tiendas blanquiazules.

Pese a no lograr su triplete durante el Torneo Clausura 2026, Marcel Hernández siguió cosechando récords los cuales continúan agrandando su legado en el balompié costarricense.

El delantero isleño marcó 12 tantos en el certamen y logró su quinto título de goleo, tres de ellos con el Herediano, quedando a uno del récord de la leyenda alajuelense Errol Daniels, quien consiguió seis.

Marcel y sus anotaciones

Además, llegó a 161 goles en el fútbol nacional, jugando para Cartaginés, Alajuelense y Herediano, y ocupa el sétimo puesto entre los máximos artilleros de la historia del fútbol tico, a solo tres anotaciones del sexto lugar, que pertenece a Leonel Hernández del Cartaginés, con 164 dianas.

Con el Team alcanzó los 34 tantos y es el cuarto mejor goleador extranjero en los 105 años de existencia del club, solo por detrás del brasileño Nilton Nóbrega, con 48; el hondureño Nicolás Suazo, con 43; y el uruguayo José Cancela, con 35.

Además, con su anotación en la final ante el Saprissa (2-0), que significó el gol del campeonato, llegó a 20 conquistas frente a los morados, empatando a Jonathan McDonald como los máximos verdugos saprissistas en el fútbol costarricense.

Tampoco se puede olvidar que llegó a cuatro títulos nacionales, tres con los florenses y uno con el Cartaginés en el Clausura 2022.

Pese a todos sus logros durante ocho años en el fútbol costarricense, Marcel no se considera el mejor futbolista extranjero en la historia de la liga.

“No me corresponde decirlo a mí. Con los pies sobre la tierra vine a este país a ganarme las cosas. No me han regalado nada. No me gusta que me regalen nada, me gusta ganármelo en estos ocho años que llevo en el país, donde estoy muy contento. Eso no me corresponde decirlo a mí”, añadió Hernández.

El cubano agradeció la confianza que le ha brindado el presidente del club, Jafet Soto, no solo por llevarlo al plantel, sino también por renovarle el contrato por dos años, a pesar de tener 36 años.