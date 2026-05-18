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A Marcel Hernández no le bastan los récords ni los títulos y confiesa el reto que le falta cumplir con Herediano

Marcel Hernández fue la figura más determinante del Herediano, pero no pudo cumplir todo lo que se propuso en el torneo

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Por Juan Diego Villarreal
Aficionados forenses celebraron a lo grande, en la caravana del triunfo, la obtención del Campeonato Nacional
El cubano Marcel Hernández celebró el título número 32 de Herediano, junto a su compañero Haxzel Quirós. Para el cubano fue su cuarto cetro en el país. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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