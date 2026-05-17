‘Ni siquiera entrené’: Marcel Hernández destapa el gran sufrimiento que ocultó en la final

Marcel Hernández marcó el gol decisivo, el que convirtió a Herediano en campeón nacional del Torneo de Clausura 2026.

Que Marcel Hernández sea figura y le anote a Saprissa no le extraña a nadie, que sea campeón nacional tampoco, y mucho menos sorprende que obtenga la estatuilla como el máximo goleador.

El atacante cubano fue figura en la final de segunda ronda y aportó lo suyo para que Herediano sea nuevamente campeón nacional, pero solo a lo interno del equipo y él mismo saben lo duro que fueron todos estos días, porque no se encontraba al 100%.

Marcel Hernández puso de su parte para no defraudar la confianza de José Giacone ni de sus compañeros. Además, siempre tuvo claro que este compacto Herediano estaba para ser campeón nacional sin gran final, como lo consiguió.

“Yo se los dije, vamos a nuestra casa, con nuestra gente”, expresó Marcel Hernández en declaraciones a FUTV, antes de contar la verdad sobre un calvario tras lesionarse.

“Sinceramente se habló mucho de cómo estaba, estaba mal físicamente, estaba mal de las rodillas, muy mal. Solo aquí la gente aquí a lo interno sabe lo que tuve que hacer para poder jugar 70 minutos, ni siquiera entrené, estuve toda la semana sin entrenar tanto para la ida como para la vuelta”, contó el atacante cubano.

Tras decir eso, pronunció que le agradecía a José Giacone por la confianza, lo mismo que a sus compañeros.

“El profe me aguantó, sabía que iba a ser duro para mí, pero me preparé mentalmente para una acción”, citó.

Cuando el periodista Juan Ulloa le consultó que si sus palabras significan que jugó con dolor los dos partidos ante Saprissa, respondió: “Es una cosa lógica, yo ni siquiera entrené”.

“Dentro de la confianza, el saber que aunque no estaba entrenando en la semana, porque no entrené y el profe confió en mí, que no importaba, iba a estar en cancha. Eso para mí fue vital. El sábado en el trabajo táctico ni siquiera me paré en la cancha, todo el tiempo afuera y aún así confió en mí”, recalcó.

Marcel Hernández ya registra cinco títulos de goleo y él mismo cuenta con orgullo que, según las estadísticas, en la lista histórica de artilleros en el fútbol nacional solo lo supera Errol Daniels.

“Agradecido, ha sido mucho trabajo implícito, es el esfuerzo de mis compañeros, ellos son los que realmente merecen este título de goleo, no soy yo, son ellos”, aseguró Marcel Hernández.