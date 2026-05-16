Herediano vs. Saprissa: ¿A qué hora y en qué canal se puede ver el segundo juego de la final?

El Club Sport Herediano intentará, ante su afición y en el “Rosabalito”, darle vuelta al marcador del primer duelo de la final de la segunda fase frente al Deportivo Saprissa y adjudicarse el cetro del Torneo Clausura 2026.

Por su parte, el cuadro morado no tiene margen de error y deberá mantener la ventaja conseguida en “La Cueva” para forzar una gran final nacional, a partir de la próxima semana frente a los florenses.

Tanto rojiamarillos como morados llegaron a estas instancias con objetivos muy diferentes, pero tienen el común denominador de ir en busca de un nuevo campeonato. El Team sueña con alcanzar su corona 32, mientras los morados esperan salir victoriosos, para jugar dos partidos más, e ir en busca de su estrella 41.

Bancy Hernández, Elías Aguilar (centro) y Jefferson Brenes, serán protagonistas este sábado en el juego de vuelta de la final de la segunda fase entre el Herediano y el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿A qué hora y por cuál canal transmitirán el juego de vuelta de la final de la segunda fase entre Herediano vs. Saprissa?

El juego está pactado para las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, y será transmitido por FUTV. La previa arrancará desde las 6 p. m.

¿Cómo llega Herediano?

Los florenses perdieron 2-1 en el estadio Ricardo Saprissa el miércoles anterior.

¿Qué debe hacer el Team para lograr el campeonato número 32?

Los florenses deben ganar por una diferencia de dos goles para alcanzar el cetro. Es decir, necesitan triunfar 2-0, 3-1 o 4-2.

¿Cómo llega Saprissa?

Los morados llegan con la ventaja de haber ganado 2-1 el miércoles pasado en el estadio Ricardo Saprissa.

Herediano vs. Saprissa Final de la segunda fase. (La Nación/La Nación)

¿Qué debe hacer el Saprissa para lograr el campeonato número 41?

Los morados deben mantener la diferencia de un gol para ganar la segunda fase. Pueden empatar o bien triunfar por cualquier marcador.

¿Qué sucede si Herediano gana por diferencia de un gol al Saprissa en los 90 minutos reglamentarios ?

Si los florenses triunfan 1-0, 2-1 o 3-2, deberán disputarse tiempos extra y, de persistir la igualdad en el marcador global, el ganador se definirá mediante lanzamientos de penal.

¡ESTO SE SACA EN NUESTRA CASA Y CON NUESTRA GENTE! ⚔️❤️💛 pic.twitter.com/rRH6941uKc — Club Sport Herediano (@csherediano1921) May 15, 2026

¿Para decidir al vencedor se toma en cuenta el gol como visitante o la ventaja deportiva por mejor posición en la tabla?

Ninguna de las dos aplica en el Torneo Clausura 2026, de acuerdo con el reglamento de la Unafut.

Bajas en Herediano

Solo se reporta lesionado el volante Aarón Murillo.

Bajas en Saprissa

Gerald Taylor no podrá jugar por expulsión, mientras que el cubano Luis Paradela es duda.

Altas en Saprissa

El argentino Mariano Torres y el panameño Fidel Escobar cumplieron sus tres partidos de suspensión y quedaron habilitados para jugar.

Herediano en el estadio Carlos Alvarado

En la actual campaña suma 10 partidos, con siete victorias, dos empates y una derrota.

¡DALEEEE SAPRISSA! 😈



Mañana jugamos la vuelta de la Final ¡VAMOS MORADOS! 🔥 pic.twitter.com/AKM3bSEsP9 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) May 15, 2026

Saprissa en el estadio Carlos Alvarado

Desde que el Herediano es casa en el estadio Carlos Alvarado los morados no han podido vencer a los florenses. Registran seis derrotas y un empate.

Goleadores a seguir

El cubano Marcel Hernández suma 19 goles frente al Deportivo Saprissa, jugando para Cartaginés, Alajuelense y Herediano. Por su parte, Orlando Sinclair contabiliza 12 anotaciones frente al Team, todas vistiendo la camiseta morada.

¿Cuál será el equipo arbitral encargado del partido Herediano vs. Saprissa?

José Gicone

El árbitro central será David Gómez, asistido por Danny Sojo y William Chow. El cuarto árbitro será Pablo Camacho. En el VAR estarán Jesús Montero y Brayan Cruz como AVAR.

¿Quedan entradas para ingresar al estadio Carlos Alvarado y observar el partido entre Herediano y Saprissa?

No. Los boletos están agotados. Las puertas del estadio Carlos Alvarado se abrirán a las 5 p. m.