Herediano vs. Saprissa: ¿A qué hora y en qué canal se puede ver el segundo juego de la final?

El Herediano y el Deportivo Saprissa se miden en el juego de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026

Por Juan Diego Villarreal
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    El Club Sport Herediano intentará, ante su afición y en el “Rosabalito”, darle vuelta al marcador del primer duelo de la final de la segunda fase frente al Deportivo Saprissa y adjudicarse el cetro del Torneo Clausura 2026.








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    HeredianoSaṕrissaFinal de la segunda fase del Torneo Clausura 2026
    Juan Diego Villarreal

    Juan Diego Villarreal

    Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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