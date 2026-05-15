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José Giacone: ‘El fútbol es como el boxeo; vos tirás una trompada, pero tenés que cubrirte la cara’

El entrenador del Herediano, José Giacone, aseguró que deberán buscar el partido con mucha inteligencia

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
El entrenador del Herediano, José Giacone, aseguró que deben ser un equipo muy equilibrado ante Saprissa, para lograr el resultado que más les conviene. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026Final de la segunda faseSaprissa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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