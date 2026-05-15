José Giacone: ‘El fútbol es como el boxeo; vos tirás una trompada, pero tenés que cubrirte la cara’

El entrenador del Herediano, José Giacone, aseguró que deben ser un equipo muy equilibrado ante Saprissa, para lograr el resultado que más les conviene.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, sabe que su equipo no tiene otro camino más que ser ofensivo y contundente en el partido de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026.

Luego de caer 2-1 en el estadio Ricardo Saprissa, en el primer compromiso, los florenses están obligados este sábado 16 de mayo a vencer a los morados por una diferencia de dos anotaciones si desean ser campeones en cuestión de 90 minutos y fracción, en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, en el cotejo pactado para las 8 p. m.

De lograr remontar la serie, los florenses se proclamarán campeones del certamen y obtendrán su estrella número 32. De no conseguirlo, deberán disputar una gran final ante los morados.

El estratega rojiamarillo admitió que deben buscar el camino al gol, pero con sobriedad e inteligencia para no verse sorprendidos.

“El fútbol es como el boxeo; vos tirás una trompada, pero con la otra mano tenés que cubrirte la cara (...). Nosotros podemos ir al frente, pero no lo vamos a hacer con nueve jugadores. Debemos estar bien equilibrados, bien parados”, explicó Giacone.

Aunque marcar en los primeros minutos sería lo ideal para el Team, con el fin de empatar la serie y permitirles buscar un segundo tanto, el técnico florense quiere un once estelar que pueda avasallar al rival sin perder su fisonomía.

“Vamos a buscar todas las variantes posibles para ganar el partido. Vamos a atacar con bastante gente. Atacar con ocho o nueve jugadores no significa ser eficientes. A veces hay que intentar atacar y aprovechar bien los espacios que deja el rival en el partido”, manifestó Giacone.

Herediano va por el partido

De acuerdo con el timonel florense, en el primer duelo en “La Cueva” lograron tener la posesión de la pelota y crear ocasiones para marcar. No obstante, a pesar de tener jugadores en el área rival, no generaron los espacios necesarios para culminar con éxito esas acciones.

“No fuimos precisos en ataque, generamos situaciones de gol, con centros, aproximaciones, remates de larga distancia y acciones a balón parado. Tuvimos nuestro volumen de ataque, pero no fuimos eficientes en relación con las situaciones que generamos. En ese detalle tan importante debemos mejorar y contrarrestar las transiciones que evidentemente se van a presentar”, agregó Giacone.

El entrenador del Herediano admitió que el equipo tiene la confianza de poder revertir el marcador, pero no se ha relajado, pues sabe lo que está en juego.

“Nos toca afrontar una serie que no será fácil, pero tenemos mucha confianza en nuestro trabajo. Sabemos que debemos ir a buscar el partido y lo vamos a buscar. Estamos muy enfocados en el trabajo que debemos hacer”, indicó Giacone.

En el caso del delantero cubano Marcel Hernández, el timonel florense indicó que es un jugador comprometido con el club y con sus responsabilidades dentro de la cancha, por lo que cuenta con él para el duelo de este sábado.

Si al final de los 90 minutos el Herediano vence por la mínima al Saprissa (1-0, 2-1, 3-2), se deberán jugar 30 minutos extra y, de persistir la igualdad, se recurrirá a los lanzamientos de penal para conocer al ganador de la instancia.