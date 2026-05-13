Herediano pone a prueba su muro defensivo ante la mejor ofensiva del campeonato

El Herediano mostró una sólida defensa ante el Cartaginés, lo cual le permitió avanzar a la final de la segunda fase donde enfrentará al Saprissa.

El Club Sport Herediano enfrentará este miércoles el juego de ida de la final de la segunda fase ante el Deportivo Saprissa con cinco partidos sin recibir goles y acumulando 505 minutos sin permitir celebraciones del rival.

Cuando morados y florenses se midan a partir de las 8 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa, los visitantes no habrán recibido anotaciones desde el pasado 10 de abril, cuando triunfaron 1-2 ante el Cartaginés en el estadio Rafael Fello Meza.

En aquel partido, Douglas López adelantó a los brumosos al minuto 36, mientras que Marcel Hernández marcó para los rojiamarillos a los minutos 43 y 66.

Desde entonces, el conjunto dirigido por José Giacone venció 1-0 a San Carlos, derrotó 0-1 a Pérez Zeledón e igualó 0-0 con Sporting FC en la fase regular.

En las semifinales, los florenses vencieron 0-1 al Cartaginés y luego igualaron 0-0 en el estadio Carlos Alvarado para avanzar a la final.

Ahora, los heredianos tendrán el reto de intentar mantener su marco en cero en “La Cueva”, donde en sus últimas dos visitas registran un empate 1-1 y una derrota 2-1.

El cuadro rojiamarillo mostró mucha solidez defensiva al ser el equipo que menos goles recibió en la campaña, con apenas 10 anotaciones en contra. Además, el guardameta Dany Carvajal logró mantener su valla invicta en 11 compromisos.

Además del buen trabajo de Carvajal, quien ha sabido responder en los momentos determinantes, la defensa integrada por Keyner Brown, Everardo Rubio y Getsel Montes —estos tres últimos como titulares— demuestra un bloque sólido y un muy buen juego aéreo.

A ellos se une el trabajo silencioso del volante de contención mexicano Sergio Rodríguez, quien aporta marca, recorrido y sacrificio, por lo que se ha convertido en un hombre de confianza para el estratega florense.

Contundencia vs. solidez defensiva

No obstante, los ganadores de la primera fase del Torneo Clausura 2026 se enfrentarán al Saprissa, el cuadro más goleador del certamen, con 34 goles en 18 juegos. Asimismo, le marcó tres tantos a los liberianos en semifinales.

Los saprissistas no se quedan sin anotar desde el empate 0-0 ante Cartaginés, el pasado 25 de enero, por la cuarta fecha del Clausura 2026. En total, contabilizan 21 partidos consecutivos marcando entre el campeonato nacional y el Torneo de Copa.

El entrenador José Giacone admitió que no recibir goles es un parámetro importante para su plantel, que se basa en una defensa escalonada y, hasta ahora, imbatible.

“El hecho de no recibir goles en contra te da muchas posibilidades de ganar. Es importante mantener esa situación. Es una faceta del juego que tomamos con mucha seriedad y el equipo respondió bien”, indicó Giacone.

El entrenador del cuadro florense recordó que se trata de finales, donde todos los detalles cuentan y no pueden dar ventajas.

“Vamos a tratar de imponernos, neutralizar la fortaleza del rival y hacer prevalecer la nuestra. Es un partido de finales donde hay mucha tensión y debemos tener claro lo que vamos a hacer. Son partidos donde debes tener la sangre fría para tomar buenas decisiones y jugar al máximo en la parte emocional”, concluyó Giacone.