Puro Deporte

Herediano pone a prueba su muro defensivo ante la mejor ofensiva del campeonato

El Herediano, que llega como un equipo imbatible en las últimas fechas, se mide a un Saprissa que no para de hacer goles

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
El Herediano mostró una sólida defensa ante el Cartaginés, lo cual le permitió avanzar a la final de la segunda fase donde enfrentará al Saprissa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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HeredianoSaprissaFinal de al segunda faseTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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