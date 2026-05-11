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José Giacone: ‘Si a mí me hacen tres goles por partido, como entre Pumas y América, me muero’

El entrenador del Herediano, José Giacone, volvió a defender su estilo de juego, de cara a la final de la segunda fase ante Saprissa

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Por Juan Diego Villarreal
Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
El técnico José Giacone aseguró que su objetivo por encima de todo es obtener el mejor resultado para el Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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José GiaconeHeredianoFinal de la segunda faseTorneo Clausura 2026Saprissa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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