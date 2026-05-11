José Giacone: ‘Si a mí me hacen tres goles por partido, como entre Pumas y América, me muero’

El técnico José Giacone aseguró que su objetivo por encima de todo es obtener el mejor resultado para el Herediano.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, defendió una vez más el estilo de juego que utilizó para enfrentar al Club Sport Cartaginés en las semifinales del Torneo Clausura 2026 y que le dio el boleto a la final de la segunda fase, donde enfrentará al Deportivo Saprissa.

Giacone, a quien se le criticó por lo que muchos aficionados consideran un estilo mezquino y defensivo, explicó este lunes en conferencia de prensa que cada entrenador tiene su estilo y que, más allá de si le gusta al aficionado, se debe valorar el resultado obtenido.

Los florenses ganaron la serie ante los brumosos al vecer 1-0 en el partido de ida y empataron 0-0 en casa.

Los rojiamarillos visitarán este miércoles 13 de mayo al cuadro morado en el estadio Ricardo Saprissa, a partir de las 8 p. m., y el compromiso de vuelta será el sábado 16 de mayo, también a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado.

De ganar esta segunda instancia, los dirigidos por José Giacone se proclamarían automáticamente campeones nacionales, tras haber logrado el primer lugar de la fase regular. De ahí la importancia de los dos enfrentamientos, donde para los heredianos será clave salir vivos de La Cueva, en Tibás.

“El fútbol siempre es tema de debates y gustos. A unos les gusta el Barcelona y a otros el Atlético de Madrid. El fútbol siempre va a generar gustos futbolísticos y está bueno. No se puede pedir que se acabe el debate porque tenemos buenas estadísticas. Hay gente a la que le gusta y a otros no”, indicó Giacone.

Verdades relativas en el fútbol

El estratega comentó que él tiene sus convicciones y trata de transmitirlas al grupo, con determinados valores, y que la intención siempre será llevar a la cancha un producto que le dé resultados.

“A mí ahora, por ejemplo, me están diciendo que soy defensivo. Tal vez, si hubiésemos empleado esa táctica en la fase de clasificación a la Copa del Mundo, Costa Rica estaría en el Mundial y todos estarían festejando. Hay muchas cosas que se hablan en el fútbol y son relativas, y cambian de acuerdo con el resultado”, añadió.

El timonel florense fue más allá y analizó la semifinal de la UEFA Champions League entre el Paris Saint-Germain F.C. y el FC Bayern Múnich, cuyo primer partido terminó 5-4, así como el histórico encuentro entre los Pumas de la UNAM y el América, por los cuartos de final de la Liga MX, que concluyó con un global de 6-6, luego de que ambos juegos terminaran 3-3.

“Si uno ve un partido Pumas vs. América, entiende esos gustos, pero si a mí me hacen tres goles en dos partidos, como entre Pumas y América, me muero. Después de ver el partido entre PSG y Bayern, que quedó 5-4, coincido con Simeone. Para el público es buenísimo, pero para un entrenador que le hagan cuatro goles es complicado”, argumentó Giacone.

Al final de la comparecencia con la prensa, el técnico florense insistió en que cada uno tiene su manera de ver el fútbol, pero que lo que se diga de él no influirá en las decisiones que vaya a tomar en el futuro.

“El fútbol siempre va a ser lindo para hablar y debatir, pero también elijo las batallas. No puedo estar en contra del periodismo porque diga que soy así o asá. Que lo digan está perfecto, los respeto mucho, pero yo trabajo para el Club Sport Herediano y voy a dar el máximo por el equipo”, puntualizó Giacone.