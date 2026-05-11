¿Jugará Marcel Hernández ante Saprissa? José Giacone aclara cómo está el goleador para la final

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández tuvo un partido de mucho sacrificio ante el Cartaginés y contó con pocas opciones de gol.

El cubano Marcel Hernández Campanioni encendió las alarmas en el Club Sport Herediano el sábado anterior, al salir con molestias físicas tras el juego ante el Cartaginés (0-0), donde los florenses lograron su boleto a la final de la segunda fase.

No obstante, los aficionados del Team pueden estar tranquilos, porque su goleador y verdugo del Deportivo Saprissa estará listo para el primer duelo de la final, este miércoles 13 de mayo, a las 8 p.m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los florenses están a 180 minutos de alcanzar su corona número 32, luego de haber ganado la primera fase del certamen.

El técnico rojiamarillo habló sobre la evolución del cubano, quien es el goleador del Torneo Clausura con 11 conquistas.

“Marcel, al final del partido ante el Cartaginés, tuvo una situación en su rodilla derecha, pero está bien. Yo cuento con él para el partido ante Saprissa y no hay problema para que pueda jugar”, comentó José Giacone en conferencia de prensa.

Marcel, además, podría hacer historia e igualar la marca del delantero Jonathan McDonald, quien es el jugador que más anotaciones le ha marcado al cuadro morado en campeonatos nacionales.

Hernández contabiliza 19 tantos contra Saprissa jugando para Cartaginés, Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. Está a solo una diana de igualar la marca de McDonald, con 20 anotaciones, como el mayor verdugo de los saprissistas.

En cuanto al partido contra los morados, el estratega florense no dio pistas sobre si cambiará o no la formación, con relación a la que utilizó ante los brumosos y aseguró que solo espera hacer un buen partido.

En su anterior visita al Ricardo Saprissa, los florenses cayeron 2-1, en un juego en el que el propio Giacone aceptó que no le gustó el funcionamiento de su equipo.

“No voy a decir nada de la estrategia. Cada partido es muy diferente. Hacemos las valoraciones del caso para tratar de presentar una mejor versión que el rival. En el tema estratégico nos dio resultados contra el Cartaginés, pero no quiere decir que sea el mismo contra Saprissa”, explicó Giacone.

El timonel florense añadió: “Evidentemente, la forma de jugar la van a ver en el partido. No voy a hablar sobre ese tema”.