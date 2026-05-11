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¿Jugará Marcel Hernández ante Saprissa? José Giacone aclara cómo está el goleador para la final

Marcel Hernández salió con molestias en su rodilla tras el juego ante el Cartaginés, lo que encendió las alertas en el cuerpo médico florense

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Por Juan Diego Villarreal
Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
Marcel Hernández tuvo un partido de mucho sacrificio ante el Cartaginés y contó con pocas opciones de gol. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Marcel HernándezHieredianoJosé GiaconeFinal de la segunda faseSaprissa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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