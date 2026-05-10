Herediano en alerta por Marcel Hernández: el goleador florense terminó renqueando y discutiendo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández, delantero del Herediano, fue detenido por su entrenador, José Giacone, para evitar que viera la tarjeta roja al final del juego contra Cartaginés.

Marcel Hernández es la figura ofensiva del Herediano. El delantero florense suma once goles en el Clausura 2026 y es la referencia rojiamarilla; no obstante, en el partido de vuelta de la semifinal contra Cartaginés, Hernández generó dudas al mostrar signos de molestias físicas.

Se le vio renqueando, y en la recta final del compromiso tuvo un encontronazo con Fernán Faerron, por lo que sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que fuera expulsado.

“Se estabilizó él solo en la última jugada, no creo que haya problema. Hablé con él y estaba bien”, afirmó José Giacone.

Marcel enfrentó un duelo complejo ante los brumosos, porque fue víctima de entradas fuertes, sobre todo de Faerron, quien lo marcó muy de cerca.

El cubano vivió un encuentro caliente contra los brumosos, equipo en el que tuvo sus primeras temporadas en Costa Rica y donde logró ganarse un nombre en el país.