Herediano vs. Cartaginés: ¿A qué hora y en qué canal disputan florenses y brumosos su boleto a la final de segunda fase?

El Herediano y el Cartaginés se enfrentan para definir cuál de los dos avanzará a la final de la segunda fase

Por Juan Diego Villarreal
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    El Club Sport Herediano espera concretar esta noche su pase a la final de la segunda fase, cuando enfrente al Club Sport Cartaginés en el juego de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026.








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    Juan Diego Villarreal

    Juan Diego Villarreal

    Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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