Herediano vs. Cartaginés: ¿A qué hora y en qué canal disputan florenses y brumosos su boleto a la final de segunda fase?

El Club Sport Herediano espera concretar esta noche su pase a la final de la segunda fase, cuando enfrente al Club Sport Cartaginés en el juego de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026.

Los florenses, quienes ganaron la fase regular del certamen, llegan con la ventaja de haber triunfado en el partido de ida, dando un paso muy importante en sus aspiraciones de alcanzar su estrella número 32.

Por su parte, los brumosos solo tienen un camino para eliminar a los rojiamarillos y forzar una final nacional, precisamente ante los florenses.

El primer duelo de la serie entre Herediano y Cartaginés fue muy disputado y las constantes faltas fueron parte del compromiso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿A qué hora y en qué canal se puede ver el partido entre Herediano y Cartaginés?

El partido de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026 se disputará este sábado 9 de mayo a las 8 p.m. en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, y se transmitirá por la señal de FUTV.

¿Cómo llega el Herediano?

El Team llega con la ventaja de haber ganado 0-1 al Cartaginés en el estadio Rafael Fello Meza, en Cartago. La anotación fue obra de Elías Aguilar.

¿El Herediano tiene ventaja por marcar como visitante o por la posición final en la tabla del Torneo Clausura 2026?

No. De acuerdo con la reglamentación, los rojiamarillos no tienen ventaja deportiva ni por gol de visita ni por la posición en la tabla.

¿Cómo clasifica el Herediano a la final de la segunda fase?

Con un empate o una victoria por cualquier marcador, los florenses avanzarán a la final de la segunda fase.

¿Cómo clasifica el Cartaginés a la final de la segunda fase?

Los brumosos, para avanzar en el tiempo regular, deben ganar por dos goles de diferencia, es decir, 2-0 o 3-1. Un empate o una derrota los elimina.

¿Qué pasa si la serie termina con el marcador global empatado?

Si el Cartaginés derrota al Herediano por diferencia de un gol en los 90 minutos reglamentarios y el marcador global queda empatado (1-1, 2-2 o 3-3), será necesario recurrir a los tiempos extra y, de continuar la paridad, definir mediante los lanzamientos de penal.

Bajas en el Herediano

El técnico José Giacone solo reportó al volante Aarón Murillo como lesionado. El resto del plantel está completo y disponible para el partido.

Bajas en el Cartaginés

Los brumosos tendrán las ausencias de Diego Mesén y Leonardo Alfaro. Johan Venegas se recuperó y puede ser tomado en cuenta por el técnico Amarini Villatoro.

¿Quedan entradas para observar el juego Herediano vs. Cartaginés?

Los boletos para presenciar el Herediano vs. Cartaginés están agotados.

¿Cuáles serán los árbitros para el partido Herediano vs. Cartaginés?

El árbitro central será Josué Ugalde, asistido por William Chow y Emmanuel Alvarado. El cuarto árbitro será Brayan Cruz. En el VAR estará Benjamín Pineda y como AVAR, Yazid Monge.