José Giacone responde a quienes lo llamaron mezquino por su planteamiento ante Cartaginés

El Club Sport Herediano salió victorioso 0-1 ante el Cartaginés en el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, disputado el pasado sábado en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago.

El resultado les dejó la mesa servida para buscar el pase a la final de la segunda ronda este sábado 9 de mayo, cuando reciban a los blanquiazules en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, a partir de las 8 p. m.

José Giacone, entrenador de los florenses, utilizó en el primer compromiso ante los brumosos un esquema con tres defensas centrales, un volante de contención y cuatro laterales con tareas defensivas, dejando únicamente en ataque a Elías Aguilar y al cubano Marcel Hernández.

Los rojiamarillos no solo lograron defenderse con solvencia, sino que además marcaron el gol que les dio ventaja en la serie, pese al clamor de los seguidores brumosos, quienes desde la gradería le gritaron a Giacone que era un mezquino y que había utilizado un planteamiento ultradefensivo en el primer juego de la serie.

Sin embargo, pese a las críticas, José Giacone se mostró sereno en la conferencia de prensa de este jueves, donde defendió su planteamiento sin hacer caso a las voces que le reprocharon que su equipo no brindó espectáculo.

“Son opiniones. Soy un tipo respetuoso. Sé que tienen que vender, hablar de fútbol y hasta criticar para esperar una reacción que de mí no van a encontrar. La verdad, tengo muy claro que el objetivo es que el equipo gane y pueda darle una alegría a esta afición. Además, tales afirmaciones no tienen sustento”, explicó Giacone.

Las estadísticas lo avalan

El timonel aceptó que el Team no realizó un buen partido y que le faltó control del balón, pero aseguró que al final se dejaron la victoria con todo merecimiento.

“Después del partido yo mismo lo dije. Hubo lapsos en los que no se jugó bien. Pero si analizamos lo que hicimos en el torneo, fuimos uno de los equipos más goleadores del campeonato (26 tantos); hubo partidos en los que le llegamos hasta 15 veces al rival y además fuimos el equipo con más vallas invictas (10). No escuché a ningún herediano hablar de lo que sucedió en el partido”, añadió Giacone.

No obstante, el estratega florense no se confía. Sabe que el Cartaginés es un equipo muy fuerte y recordó que en el pasado juego en el estadio Carlos Alvarado ganaron 1-0, aunque sufrieron con cuatro remates que pegaron en los postes, y admitió que triunfaron con un poco de fortuna.

“La semana de trabajo fue buena, sobre todo para plantear lo que vamos a hacer el sábado y para que los jugadores lleguen en buena forma física. Se hizo hincapié en la recuperación de varios de ellos que tenían molestias luego del partido y, la verdad, contamos con todos para el sábado”, añadió Giacone.

Precisamente, para lograr que el equipo llegue bien en el aspecto físico, el técnico florense expresó que ha estado en constante comunicación con los preparadores físicos Manuel Víquez y Óscar Esteban Granados, con el fin de realizar un manejo correcto de las cargas físicas.

“Ellos generalmente me tienen que contener porque soy demasiado excesivo en los trabajos. Trato de repetir mucho y eso a veces va en contra de la recuperación. Entiendo que es necesario llegar bien al partido y le doy mucha importancia a lo que ellos me dicen y a la información que me brindan para tener a los jugadores al 100%”, concluyó Giacone.