Puro Deporte

José Giacone responde a quienes lo llamaron mezquino por su planteamiento ante Cartaginés

El técnico del Herediano, José Giacone, habló este jueves en conferencia de prensa, previo al juego de vuelta de las semifinales

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juego entre Club Sport Cartaginés vs Herediano por semifinales
El técnico argentino José Giacone está a 90 minutos de jugar una nueva final con el Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026SemifinalesCartaginés
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.