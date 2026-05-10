Greivin Porras dicta sentencia a favor de Herediano: ‘Mano deliberada, debió ser penal’

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marcel Hernández se suspendió en el aire para volver a centrar el balón al área de Cartaginés.

Greivin Porras, analista arbitral, aseguró que Herediano debió de tener un penal a favor en el juego contra Cartaginés, por la semifinal del Clausura 2026.

La acción se dio cuando Keysher Fuller sacó un remate de cabeza en el área brumosa y el balón se estrelló en el brazo de Fernán Faerron, inmediatamente los florenses pidieron penal, pero el árbitro Josué Ugalde dijo: ‘Juegue, juegue’. Luego de la revisión en el VAR, la acción continuó con un tiro de esquina.

Para Greivin Porras, analista arbitral, la acción sí debió ser señalada como penal.

“Mano deliberada, debió ser penal”, sentenció Porras.

“La mano no ocupa un espacio natural y la extiende, es falta”, agregó.

En todo caso, los florenses no necesitaron ese gol, pues el partido terminó 0-0 y clasificaron gracias al 1-0 en el global.