Fútbol

Greivin Porras dicta sentencia a favor de Herediano: ‘Mano deliberada, debió ser penal’

Herediano pudo contar una ocasión clara para marcar, pero el central no señaló penal

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Por Esteban Valverde
Semifinales partido de vuelta Herediano vs. Cartaginés, Torneo Clausura 2026.
Marcel Hernández se suspendió en el aire para volver a centrar el balón al área de Cartaginés. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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